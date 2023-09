Ci mancava il test di gravidanza a Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine È successo tutto nell’ultima puntata andata in onda, che è stata registrata lo scorso del 14 settembre. La prima parte del nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è stata dedicata a Gemma Galgani. La dama storica del programma ha passato due giorni in Sardegna con il cavaliere Maurizio dopo che Tina Cipollari le aveva comprato un biglietto per stare con lui, che aveva un impegno di lavoro a Sestu.

In studio, dunque, il racconto di quanto è accaduto. Il pubblico ha potuto vedere l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino grazie alle telecamere della redazione e poi alcuni video girati da loro. Come hanno passato il weekend? Hanno trascorso due notti in camere diverse, anche se erano accanto. Non ci sono stati baci, ma comunque abbracci e complicità. E proprio la Galgani ha detto di aver sentito qualcosa di “elettrico” tra loro.

Test di gravidanza a UeD, Tina: “È positivo”

Ma proprio durante il resoconto di Gemma Galgani si è messa in mezzo, come sempre, Tina Cipollari. L’opinionista ha iniziato a dire che non credeva a tutto: secondo lei c’è stato qualcosa, ma la dama non vuole dirlo. A questo punto è partito un siparietto già diventato virale in rete.

Tina ha avvertito Gemma che poco più tardi sarebbe dovuta andare con lei in bagno. Poi, tra le risate di tutto lo studio di UeD, ha svelato il motivo di questa richiesta e cioè un test di gravidanza che ha anche mostrato alle telecamere. E mentre anche Maurizio assicurava che con la dama non sono andati oltre è partita l’ennesima polemica ai danni di Gemma, che a molti sembra già innamorata sulla base del nulla.

Tina: tu comunque tra minuti devi venire con me al bagno

Dopo aver rifiutato la conoscenza di un cavaliere sceso per lei, è stata ‘costretta’ ad andare in bagno con Tina Cipollari per quel test di gravidanza. Gianni Sperti le ha raggiunte su richiesta di Maria De Filippi e ha assistito al risultato del test. La Vamp ha detto che la dama è incinta e mostrato le tacche rosse sul test. E una volta tornati in studio, si è anche congratulata con Maurizio.