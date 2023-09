E ora a Uomini e Donne gli animi si infiammano. Quelli dei nuovi tronisti, Brando e Cristian. La scorsa settimana era successo che una delle corteggiatrici, Beatrix, avesse conquistato entrambi. Uscita dapprima con Brando, è stata poi raggiunta in camerino da Cristian. Dal canto suo, la ragazza non si è ancora dichiarata ma a quanto pare nelle ultime registrazioni il clima di pace e tranquillità che si era instaurato nonostante la corteggiatrice contesa si è rotto.

È successo infatti che entrambi i tronisti di UeD abbiano deciso di portarla fuori, in esterna. Anche queste nuove uscite non sono bastate a Beatrix per fare la sua scelta che anche nell’ultima puntata andata in onda continua a stare con i piedi in due scarpe, come si suol dire. Ha detto di trovarsi bene con entrambi e di aver bisogno di tempo per decidere da che parte stare. Ma se Brando ha accettato la cosa, o quanto meno non ha protestato, Cristian non l’ha presa bene.

Cristian a UeD, mai successo prima

I dettagli. L’esterna girata da Brando e Beatrix ha scatenato la dura reazione di Cristian in studio. Come detto, nelle scorse puntate aveva accettato di “dividere” la ragazza con il collega, ma evidentemente ora ha visto qualcosa che gli ha fatto cambiare idea. E infatti ha perso la pazienza dopo aver visto il filmato.

Al punto da rendersi protagonista di un gesto mai visto prima a UeD: durante il confronto, il tronista ha mollato corteggiatrice e discussione e lasciato il centro dello studio. Di solito è il contrario, sono i pretendenti a rifugiarsi anche se momentaneamente dietro le quinte. Insomma, un atteggiamento di chiusura che porterà a chiedere a Beatrix di prendere una decisione.

Ma spetterà come sempre a Maria De Filippi calmare gli animi. In tv dobbiamo ancora vederlo, ma sappiamo che riuscirà a far ragionare Cristian e cercherà anche di spiegare a Beatrix che, considerato il clima teso in studio, sarebbe opportuno iniziare a far chiarezza e scegliere con chi proseguire l’esperienza nel programma. Poi l’ultimatum del tronista, che non è disposto a condividere alcuna corteggiatrice con il compagno. Non resta che aspettare la decisione di lei.