Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola tornano in studio e sono scintille. Viene fuori tutta la verità sull’addio. La prima a prendere la parola è stata lei: “Eravamo innamoratissimi. L’unica cosa che volevo era stare con Federico ed è stata mia l’idea di andare a convivere. Ho lasciato tutto e sono venuta qui a Roma. I primi mesi andava tutto benissimo. Dopo 2 mesi sono iniziati i problemi, dettati dalle insicurezze di Federico che non fa vedere, ma che ha”.

“Si facevano vedere attraverso alla gelosia e il bisogno di partecipare a tutte le decisioni. Mi sono scambiata l’Instagram con un ragazzo e abbiamo litigato penso per due settimane”. Secca la risposta di Federico: “Il mio ero un senso di protezione nei suoi confronti. Quando andava in discoteca con 10 sconosciuti, l’ho chiamata per stare tranquillo. Facevi più figura a dire che non te la sentivi più. L’amore non sparisce in pochi giorni. Ho perso 7 kg”.





Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola in studio: è caos

E ancora: “Si è lamentata per i turni che facevo a lavoro, dicendo che stava da sola. Sei uscita da qui felice perché avevi vinto. Ti sei goduta tutto l’hype. Dura due mesi e poi sparisce l’hype, ve lo dico anche a voi. Dopo due mesi tu prendi e te ne vai? Volevi il manager e te l’ho trovato”. Parole dure a cui sono seguite molte altre. “Ero convinto di aver trovato una persona con cui poter condividere tanto, ci sono rimasto male”.

“Una che è innamorata prova a trovare un punto di incontro. Per sette mesi mi sono preso il soprannome di cagnolino. Quando non l’ho più fatto e sono usciti fuori tutti i problemi, te ne sei andata. Perché mi chiami per metterci d’accordo prima di venire qua? Se tu sei pulita con la coscienza perché mi chiedi di metterci d’accordo?”.

“Quando ho deciso di non accettare la richiesta di rilasciare un’intervista per non buttare fango, lei mi ha detto che stavo perdendo un’occasione che è un grande giornale. Tu qua non ci dovevi venire. Tu sei venuta qua per un tornaconto personale”. Poi la bomba: “Chiedile se si è comportata bene durante il trono”. Federico Nicotera, insomma, avrebbe accusato Carola di averlo tradito.