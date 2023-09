Una tragedia assurda e sconvolgente quella che ha colpito la città di Napoli. Una ragazza di 21 anni, Alessia Neboso, è morta dopo un’operazione chirurgica. Pensava che non ci fossero stati problemi dopo essere finita sotto i ferri, invece a distanza di circa sette giorni, la sua situazione clinica è peggiorata improvvisamente fino a condurla al decesso. E ora sono in tanti a piangere disperatamente la sua incredibile e prematura scomparsa.

Alessia Neboso è morta inaspettatamente e con una vita ancora davanti. Si è sottoposta a questa operazione per riuscire a risolvere qualcosa che non le andava bene, ma mai avrebbe immaginato che potesse metterle a repentaglio la vita. Si è sentita male ad una settimana dall’intervento ed è corsa in ospedale, precisamente all’interno del pronto soccorso di Villa dei Fiori di Acerra, ma purtroppo le sue condizioni erano già gravissime.

Leggi anche: “È volata in cielo da lui”. Addio Emma, 20 anni. Morta a due mesi di distanza dal fidanzato Leonardo





Alessia Neboso morta dopo un’operazione: aveva 21 anni

La sfortunata giovane Alessia Neboso lavorava come estetista a San Pietro a Patierno. Lei è morta dopo un’operazione che aveva atteso con entusiasmo, infatti aveva deciso di aumentare il seno. Quindi, si trattava di un intervento di mastoplastica fatto nella clinica Smeraglia. Qualcosa è andato storto e alla fine c’è stata la sua dipartita. Ad ucciderla sarebbe stato un arresto cardiaco e i dottori non sono più riusciti a farle riprendere conoscenza.

La famiglia della 21enne ha presentato una denuncia e molto probabilmente sarà effettuata un’autopsia per stabilire cosa sia accaduto. Sui social in tanti la ricordano con grande affetto, infatti il sito Napoli Today ha riportato ad esempio la reazione di Annalisa: “Ti ho visto crescere a te e tuoi fratelli mi hai rimasta un vuoto piccola. Eri solare, lavoratrice, bella …. Nn ci sono parole… Ci hai spiazzato e spezzato il cuore. Splendi più che puoi lassù. Dai tanta forza alla tua famiglia e al tuo amore”.

Poi un altro ragazzo di nome Gianluca ha aggiunto: “Ehi piccola, ti ho vista crescere ed eri l’ombra di tua sorella… vivevate in simbiosi, non doveva andare così, eri una ragazza oltre che bella molto umana solare unica e una piccola grande donna, avevi un cuore grande vivevi solo per la tua famiglia e il tuo fidanzato. Non riesco a pensare che ora non ci sei più ora”.