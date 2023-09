“È volata in cielo da lui”. Addio Emma, 20 anni. Morta a due mesi di distanza dal fidanzato Leonardo

Addio a Emma Genovali, a due mesi di distanza dalla scomparsa del fidanzato Leonardo Brown è morta anche lei. Il ragazzo di 22 anni erarimasto vittima di un terribile incidente a Viareggio e il suo cuore si era spento l’11 luglio. Il giovane era stato ricoverato in terapia intensiva nel nosocomio di Cisanello dopo un incidente avvenuto il 4 di luglio scorso in via dei Pescatori a Viareggio.

Ora anche Emma Genovali, 20 anni, ex studentessa del liceo artistico Passaglia di Lucca, residente a Viareggio, non ce l’ha fatta. La ragazza era rimasta ferita in modo gravissimo incidente su una bici elettrica in Darsena. La ragazza era stata ricoverata all’ospedale di Cisanello da 4 luglio scorso, dove è morto anche il fidanzato, Leonardo Brown. Entrambi vivevano a Viareggio.

Emma Genovali morta a due mesi di distanza dal fidanzato Leonardo Brown

Sulla dinamica dell’incidente in cui era rimasta coinvolta anche una moto sono ancora in corso le indagini della polizia municipale di Viareggio. Emma e Leonardo erano stati soccorsi immediatamente e trasportati in gravissime condizioni all’ospedale di Cisanello. Leonardo Brown si è spento dopo una settimana, Emma invece ha lottato per oltre due mesi, in cui è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici che purtroppo non le hanno salvato la vita.

La tragica notizia è stata data sabato pomeriggio dalla zia. “La nostra Emma – ha scritto Vania Grazioli sul suo account Facebook – stamani ha trovato il suol sole e l’ha raggiunto, lasciandoci… È così bella che lui l’ha tenuta con sé per illuminare ancora ogni giorno delle nostre vite. Grazie ancora dei pensieri e delle preghiere”. Tantissimi i messaggi di chi conosceva Emma o solo chi aveva sperato in un suo risveglio. Emma era molto conosciuta a Viareggio. Era figlia di Ilaria Grazioli, e nipote della storica famiglia che per decenni ha gestito il bar tabacchi nella centrale piazza Mazzini, e di Giuseppe Genovali.

Come detto, l’incidente stradale risale al 4 luglio, quando Emma e Leonardo si trovavano in sella a due biciclette a pedalata assistita e sono stati colpiti da una moto mentre si apprestavano a svoltare verso via Giorgetti, in Darsena, per andare al mare. La moto era guidata da un operaio, rimasto illeso, che usciva da un cantiere navale.