Leonardo Brown è morto. Il ragazzo di 22 anni vittima di un terribile incidente a Viareggio non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato alle 22 circa di martedì 11 luglio. Il giovane era ricoverato in terapia intensiva nel nosocomio di Cisanello dopo quello schianto atroce avvenuto il 4 di luglio scorso. Qualcuno ricorderà del brutto incidente stradale del quale si è parlato ampiamente, avvenuto in via dei Pescatori a Viareggio. Leonardo Brown era assieme alla fidanzata Emma Genovali.

>> “Sono morti”. Fratellini di 6 e 7 anni scomparsi da casa, la conferma: dove hanno trovato i corpi

Insieme, in sella alla sua bicicletta elettrica, si stavano dirigendo verso il mare in Darsena. Ma è quei che il destino aveva deciso di metterci il suo infausto zampino. Tutto è capitato in un istante, ovvero quando la bicicletta sulla quale viaggiavano si è scontrata con una motocicletta che proveniva dalla direzione opposta. Come dicevamo i ragazzi si trovavano in via dei Pescatori e l’altro mezzo proveniva dalla zona dei cantieri.





Leonardo Brown è morto: il suo cuore si è fermato dopo l’incidente

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari che sin da subito hanno intuito quanto fossero gravi le situazioni dei giovani coinvolti. Chiaramente Leonardo ed Emma sono stati velocemente soccorsi e portati entrambi a Cisanello. La giovane è stata trasportata d’urgenza con l’elicottero Pegaso, Leonardo invece con l’ambulanza. Il corpo e il cuore del giovane Leonardo Brown, 22 anni, hanno tentato di resistere fino alla fine, per 8 lunghi giorni.

Tutta Viareggio si è stretta intorno alle preghiere e alle speranze dei genitori e dei parenti dei due ragazzi coinvolti. Tuttavia, per via delle lesioni riportate durante il terribile scontro, Leonardo Brown è morto alle 22 circa di martedì 11 luglio. Per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Come ultimo gesto, il più bello che si possa fare in questi casi, la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.

Ora la vita di Leonardo Brown riuscirà a tenere in vita altre persone, senza dubbio più fortunate di lui. Una tragedia che lascia senza parole tutta la comunità di Viareggio che è ancora ben salda a sostenere le speranze della famiglia della giovane Emma Genovali, ancora in condizioni preoccupanti.

Leggi anche: Caldo killer, prima vittima in Italia: la scena choc in mezzo alla statale: soccorsi inutili