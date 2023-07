La notizia è stata confermata nella serata di martedì 11 luglio. Nella giornata di ieri i genitori di due bambini di sei e sette anni avevano presentato denuncia di scomparsa dei due figli, spariti nel nulla dopo il riposino pomeridiano. I bambini, residenti in provincia di Manfredonia, in provincia di Foggia (Puglia) si erano allontanati nel pomeriggio senza però fare ritorno a casa e i genitori avevano lanciato l’allarme dopo aver ritrovato le ciabattine di entrambi nei pressi di un invaso profondo tre metri.

Dopo la denuncia è stato ampio il dispiegamento di forze dell’ordine nella ricerca dei due bambini, ricerca conclusa nel peggiore dei modi intorno alla mezzanotte di questa notte, quando i corpicini senza vita dei due fratellini di sei e sette anni sono stati trovati proprio all’interno della vasca di irrigazione fuori dal quale i genitori avevano trovato le loro ciabatte.

Morti i due fratellini scomparsi nelle campagne di Manfredonia

Intorno alla mezzanotte gli operatori del Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti posto insieme ai colleghi del distaccamento di Manfredonia e alle altre forze di polizia, hanno trovato i fratellini di sei e sette anni in un vascone irriguo sulla strada tra Manfredonia e Zapponeta, in contrada Fonterosa.

Come detto, a dare l’allarme erano stati i genitori, una coppia di rumeni, non vedendo i figli al risveglio dopo il riposo pomeridiano. Davanti al vascone i due avevano trovato le ciabattine dei figli e avevano avvisato le forze dell’ordine. La preoccupazione era tanta, perché il ritrovamento delle scarpette vicino alla vasca ha fatto fin da subito pensare al peggio. Nella giornata di ieri le temperature erano molto altre e probabilmente i due bambini hanno deciso di cercare un po’ di refrigerio all’interno dell’invaso.

Al momento nn si esclude alcuna ipotesi, come il tentativo, evidentemente fallito, di uno dei due di salvare l’altro. Sempre nella giornata di ieri, una bimba di un anno e mezzo è morta dopo essere caduta in una piscina di un’abitazione a Casaltone,in provincia di Parma. La piccola stava giocando con altri bambini in uno spazio comune in strada Traglione quando sarebbe finita nell’acqua della piscina gonfiabile morendo annegata.