15enne abusato sulla crociera in Italia. Una vera e proprio violenza sessuale quella capitata sulla nave da crociera ormeggiata al porto di Napoli. A riportare la notizia è Il Messaggero. Il racconto choc del minore al fratello ha quindi fatto scattare prima l’allarme, poi l’arresto. Ma andiamo con ordine. Siamo al 24 giugno scorso e proprio all’interno della nave, un uomo di 54 anni proveniente dall’Honduras ha tentato di abusare di un minorenne ospite della struttura. L’uomo in questione era un addetto alle pulizie del piroscafo che ha prima notato il ragazzino non accompagnato dai genitori ed ha quindi tentato l’approccio.

Il 15enne era sulla nave insieme al fratello, visto che i genitori aveva optato per un’uscita a terra proprio nel capoluogo partenopeo. I due ragazzi a quel punto avevano deciso di passare del tempo in piscina mentre i genitori non c’erano. Così, l’inserviente 54enne, dopo aver incrociato il giovane nei corridoi della nave, lo ha attirato nella sua cabina e quindi lo ha fatto stendere sul divano per poi abusare di lui.





15enne abusato sulla crociera in Italia

A quel punto, il ragazzino, disarmato ma terrorizzato, ha implorato all’uomo di fermarsi e così il 54enne se l’è data a gambe. Ma in una nave far perdere le proprie tracce, come facilmente intuibile è complesso. Il 15enne poco dopo è andato a raccontare tutto al fratello che ha immediatamente richiamato i genitori che sono tornati subito sulla nave da crociera.

La famiglia, di origine spagnola, ha quindi subito denunciato la cosa alle autorità presenti sul piroscafo e sono state allertate immediatamente le forze dell’ordine italiane. Ora il ragazzo, originario di Alicante, dovrà essere ascoltato dal gip del Tribunale di Napoli.

Il presunto violentatore, un 54enne originario dell’Honduras, è stato arrestato: è indagato dal pm partenopeo, Emanuele De Franco, per violenza sessuale aggravata. Ora per l’addetto alle pulizie si mette male, dovrà rispondere di una delle più infami accuse. A riportare la notizia, come dicevamo è Valeria Di Corrado su “Il Messaggero”.

