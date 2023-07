Scomparsa di Noemi Fiore, la scoperta choc. Della giovane ragazza di 22 anni nessuna traccia da lunedì. Ricerche avviate su tutto il territorio di Modica e limitrofi, ma nessun indizio a cui risalire e che potesse condurre su una qualche pista di indagine. Dopo la denuncia della scomparsa, sui social si sono riversati decine di appelli, a partire dalla sindaca Maria Monisteri, fino al deputato cittadino all’Ars, Ignazio Abbate dell’ex sindaco Piero Torchi. E dopo giorni di attesa, oggi arriva la scoperta.

Il ritrovamento di Noemi Fiore. Purtroppo, come riportato su La Stampa, si arrestano le ricerche della giovane 22enne scomparsa da Modica lo scorso lunedì. Dal momento della denuncia della scomparsa, tutta la comunità si è mobilitata per aiutare gli inquirenti nelle ricerche e dimostrare supporto e sostegno ai familiari di Noemi. La notizia delle ultime ore riferita su La Stampa è adesso decisiva sul caso della scomparsa misteriosa.

Il ritrovamento di Noemi Fiore dopo la denuncia della scomparsa: la scoperta choc nelle campagne del ragusano

“Chiunque l’abbia vista è pregato di contattare le forze dell’ordine o la famiglia ai numeri indicati. Noemi – avevano detto i suoi familiari -, sei giovane, maggiorenne, bella ed una vita davanti. Qualsiasi cosa la si può ragionare e sistemare, torna a casa”. Come si apprende su RagusaOggi.it Noemi Fiore “è stata ritrovata in contrada Mista a Modica. Secondo le indicazioni della famiglia, la ragazza si sarebbe allontanata volontariamente – per motivi in via di approfondimento – nel pomeriggio di ieri intorno alle 16 e non avrebbe più fatto rientro a casa”.

Il corpo ormai privo di vita di Noemi Fiore è stato ritrovato con precisione in una campagna del ragusano non troppo distante da Modica. Al momento della scoparsa, riferisce ancora il quotidiano locale, Noemi “aveva portato con se documenti, soldi e telefono ma non rispondeva alle chiamate”. Stando a quanto riferito, il ritrovamento potrebbe fare pensare a un gesto volontario della ragazza, ma a tal proposito solo l’ispezione cadaverica da parte del medico legale potrà fornire tutti gli elementi per fare chiarezza sul caso. In corso anche la disposizione della procura di Ragusa sull’autopsia sul corpo.

“Profondamente addolorato per la notizia che mai avremmo voluto ricevere – dice Don Antonio Forgione, parroco di Santa Maria di Betlem – , assicuro alla cara famiglia Fiore la vicinanza e la preghiera di consolazione mia e di tutta la nostra comunità parrocchiale di Santa Maria di Betlem. Noemi e i suoi fratelli sono figli della nostra parrocchia, sono cresciuti coi nostri ragazzi, hanno frequentato il catechismo da noi e qui hanno ricevuto i sacramenti….Il profondo dolore dei suoi genitori e della sua famiglia è il nostro dolore. Pianto, vicinanza, preghiera….”.