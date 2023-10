Il pubblico del Grande Fratello è apparso molto infastidito per quanto successo tra Grecia Colmenares e Anita Olivieri. L’attrice è stata richiamata a gran voce dalla regia del programma perché doveva necessariamente fare qualcosa di urgente. Ma è stata la risposta dell’altra inquilina della casa ad aver causato delle polemiche, visto che nessuno si aspettava una frase del genere, che è stata considerata maleducata.

Ma al Grande Fratello è anche successo altro, oltre a questo siparietto tra Grecia Colmenares e Anita Olivieri. C’è stata anche una critica di Rosy Chin nei confronti degli autori: “Ma è vero, scava nella tua memoria. Non posso neanche ripeterlo, perché altrimenti danneggia il successo. Io non posso, non posso. Mi vogliono sbattere fuori, lo facessero. Sono stanca, sono tesa, non parlo. Sbattimi fuori, ma non avrai quel che vuoi, mi spiace. Se è corretto sì, però, attenzione”.

Leggi anche: “Vogliono sbattermi fuori, cose pesanti…”. GF, Rosy Chin choc con Anita: le ha confessato tutto





Grande Fratello, Greta Colmenares chiamata dalla regia: polemica per Anita Olivieri

Tutto è successo alle prime ore della mattinata di sabato 7 ottobre, quando i concorrenti del Grande Fratello erano pronti per consumare la colazione. Grecia Colmenares ha sentito dagli altoparlanti le parole dell’autore, ma a lasciare sbigottiti è stata la reazione di Anita Olivieri. Grecia ha infatti rispettato la richiesta della regia, però la ragazza si è lasciata scappare una dichiarazione che farà discutere ancora a lungo.

Dunque, a Grecia è stato detto: “Grecia, cambio batterie urgente“, quindi il suo microfono stava per scaricarsi ed è stato importante intervenire subito. E Anita ha aggiunto: “Deve farmi le uova“. E i telespettatori si sono arrabbiati con la Olivieri: “Ma quanto devi essere meschina per trattarla da schiavetta?”, “Ma chi si crede di essere?”, “Ma non si può preparare le uova da sole Anita?”. Una vera bufera su di lei.

Grecia cambio batterie



"Deve farmi le uova"

Ma quanto devi essere meschina per trattarla da schiavetta?#gf #grandefratello pic.twitter.com/tGVC3RkWXQ — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) October 7, 2023

Non sappiamo ovviamente se Anita l’abbia voluto dire solamente per scherzo o se davvero voleva imporsi su Grecia e anche sugli autori. Capiremo nei prossimi giorni se ci saranno stati rimproveri nei riguardi della giovane gieffina.