Situazione sempre più tesa al Grande Fratello con Beatrice Luzzi ancora nel mirino degli altri concorrenti. E nelle ultime ore c’è stata un’altra dichiarazione, ritenuta choc dal pubblico, contro l’attrice. Lei ovviamente ancora non è a conoscenza di quanto accaduto e presumibilmente sarà Alfonso Signorini a parlargliene nella prossima puntata in diretta. Dobbiamo quindi aspettarci ancora duri scontri e polemiche anche nei prossimi giorni.

Durante una conversazione di questo inquilino del Grande Fratello con altri gieffini, Beatrice Luzzi è stata nominata chiaramente per via della sua vicinanza con un altro concorrente. Nel cuore della notte sono state fatte delle considerazioni, che non sono piaciute affatto alla gran parte dei telespettatori. Non sappiamo se arriveranno scuse o se le liti aumenteranno ancora di più, ma intanto vi diciamo cosa è successo e voi potrete farvi la vostra idea.

Grande Fratello, brutta frase contro Beatrice Luzzi: è polemica

Durante una delle tante giornate vissute al Grande Fratello, alle spalle di Beatrice Luzzi sono state dette le seguenti parole: “Hai visto come si è ringalluzzita?“. Questa affermazione è stata fatta in seguito alla conoscenza sempre più approfondita tra lei e Giuseppe Garibaldi. E poi quel concorrente ha aggiunto: “Infatti gli ho detto a Beppe: ‘Sacrificati, così usciamo da questa situazione’. Guarda che è l’unica via per uscire fuori dall’acidità“.

Paolo Masella e Angelica Baraldi, che si trovavano lì, hanno esclamato: “Oggi Bea è stata davvero carina”. Ma a dire quelle frasi contro Beatrice è stato Massimiliano Varrese, accusato di essere contro le donne: “Il primo misogino è andato, ora tocca a lui”. E altri utenti: “Lui pessimo come sempre, di un’invidia allucinante”, “Quest’uomo è repellente”, “Ma ancora? Ormai è da ore che dice sempre la stessa cosa. Che bruttissima persona e che energia malefica”.

Max su Bea:" Hai visto come si è ringaluzzita?

…infatti gli ho detto a Beppe 'sacrificati così usciamo da questa situazione'…è l'unica via per uscire fuori dall'acidità".

Non resta che attendere il prossimo appuntamento in diretta del GF per capire se tra Beatrice e Varrese potranno esserci margini per una sorta di tregua o se questa ‘guerra’ sarà destinata a durare ancora per lungo tempo.