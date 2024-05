Puntata tesa all’Isola dei Famosi nella serata del 6 maggio. Joe Bastianich è stato protagonista di una sorta di protesta, che ha coinvolto anche la produzione del reality show. La conduttrice Vladimir Luxuria ha deciso di convocarlo affinché potesse soffermarsi sulla sua avventura in Honduras, anche perché ultimamente c’è chi si è accorto di cambiamenti nel naufrago.

Durante la diretta dell’Isola dei Famosi, Joe Bastianich ha innanzitutto esordito parlando appunto di queste variazioni a livello personale: “Quando mi sono trovato qui, vedendo gente che mostrava emozione abbracciandosi, mi sono trovato in difficoltà. Io mostro l’emozione in altri modi, le persone che mi conoscono lo sanno. Però è giusto affrontare le tue debolezze quando sei in estrema difficoltà”.

Isola dei Famosi, Joe Bastianich contro la produzione e un ex naufrago

All’Isola dei Famosi Joe Bastianich ha cominciato ad innervosirsi, quando è stato chiamato in causa l’ex concorrente Daniele Radini Tedeschi. Quest’ultimo, presente in studio dopo il ritiro, ha inveito contro l’imprenditore definendolo una persona falsa. A quel punto Joe è andato all’attacco: “Lasciamo parlare le persone ignoranti, dovresti leggere i miei bestseller che rivelano cosa penso del mondo”.

Ma a quel punto Joe non ha risparmiato critiche nemmeno all’intera organizzazione dell’Isola dei Famosi, che secondo lui non avrebbe dovuto permettere tutto questo: “Avete rovinato un bel momento. Ho una domanda per la regia: perché hai trasformato un momento così bello e intelligente in una cosa così brutta e minimale?”. E Vladimir ha immediatamente fornito una risposta.

Le parole di Sonia a favore di Joe Bastianich! #Isola pic.twitter.com/TsVUTveOu0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2024

Questa la chiosa finale di Luxuria: “Bisogna essere pronti a sentire cose che piacciono e che non piacciono. Questo è lo spirito dell’Isola”. Vedremo se Joe dirà qualcos’altro in questi giorni agli altri naufraghi.