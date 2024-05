Dalle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni Sonia Bruganelli si lascia andare ad una confessione sull’Isola dei Famosi e sulla sua conduttrice Vladimir Luxuria. Le parole di Sonia arrivano a stretto giro di quelle che Vladimir ha rilasciato a Novelle 2000, in cui ha parlato, oltre che dell’opinionista, del suo compagno Danilo. “Sonia vorrebbe fare l’opinionista? Va bene, ma al prossimo giro”, aveva scherzato la conduttrice che poi aveva messo a tacere le chiacchiere su presunti screzi con Elenoire Caselagno.

“Mi viene da sorridere perché tutto ciò è partito da un episodio insignificante. Una volta chiusi bruscamente un collegamento per esigenze di scaletta. Apriti cielo. Trovo Elenoire sia una donna straordinaria, bravissima nelle vesti di inviata”, aveva detto Vladimir, che chissà come prenderà parte delle parole di Sonia.





Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli: “Io e Vladi non ancora amiche”

L’ex moglie di Bonolis ha svelato: “Con Vladimir? Ancora non siamo diventate amiche. L’ho conosciuta in questo frangente. Lei però è una donna molto generosa e patisce gli interventi degli opinionisti ma sa fare bene il suo lavoro”. Sonia non si è fermata. Ed ha aggiunto come sta vivendo questo nuovo ruolo dopo aver vestito gli stessi panni al GF Vip.

“La differenza è che i naufraghi avrebbero l’attenuante della fragilità emotiva dovuta alla fame tanto che qualcuno si ritira. Quindi ci si fa qualche remora in più a “infierire”. Ma hanno scelto loro di stare nel gioco e quindi bisogna accettare il giudizio, magari sferzante”.

Nella puntata di stasera Vladimir spera di recuperare un po’ di ascolti. Giovedì scorso l’Isola dei Famosi aveva interessato 2.230.000 spettatori con uno share del 16.9%, superando in termini percentuali di un soffio Viva la danza, lo show con Roberto Bolle e tantissimi ospiti aveva intrattenuto 2.334.000 spettatori pari al 14.1% di share.