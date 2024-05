Il matrimonio di Manila Nazzaro con Stefano Oradei ha colto tutti di sorpresa, anche Lorenzo Amoruso che però ha voluto dire la sua sulle nozze dell’ex compagna. Tra i due i rapporti erano stati a dir poco burrascosi con uno scambio di accuse durissime iniziata dopo l’uscita di Manila dal GF: “Non ho bisogno di essere completata ma illuminata. Non ero nemmeno consapevole, ma ho scoperto poi cosa realmente significasse dalla mia uscita dal GF”.

Aveva poi rincarato la dose, parlando di comportamenti molto discutibili da parte sua: “Era cambiato lui e ha iniziato a usare delle modalità inaccettabili. Il motivo per cui ci siamo lasciati erano le litigate e le modalità, il mio coraggio è stato dire basta ad alcuni modi che per me erano inaccettabili, io mi sentivo umiliata, derisa”. Lorenzo non era rimasto in silenzio.





Matrimonio Nazzaro – Oradei, interviene l’ex Lorenzo Amoruso

Aveva parlato apertamente di un altro uomo e di Manila come responsabile del loro addio. Ora, a distanza di poche ore dalle nozze, Amoruso ha condiviso una storia criptica che a molti è suonata come frecciatina ai neo sposi, Stefano e Manila. “Perché non hai ferito chi ti ha ferito? Mi chiese. – Perché a coltivare spine non si sente alcun profumo, risposi”. Una frase che sembra manifestare disinteresse per il futuro di Manila.

Lorenzo, del resto, sembra abbia da un po’ di tempo il cuore impegnato con una bellezza mozzafiato. Lei si chiama. Afarin, ha 32 anni ed è di origine iraniana, e di professione fa la modella. Su Instagram, solo poche settimane fa, Amoruso scriveva: “Sei la mia gioia, la mia serenità, con la tua dolcezza sei come il sole, con il tuo amore scaldi il mio cuore e quando sorridi riscopro la bellezza di questo mondo”.

“Ed è quando mi guardi che ne capisco il senso ……. Grazie. Buon San Valentino principessa”. Lorenzo, insomma, sembra aver dimenticato il passato. Desideroso di godersi il futuro insieme alla sua bella, come Manila con il suo Stefano.