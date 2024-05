Uomini e Donne, stiamo alle battute finali ma non mancano i colpi di scena. Questa edizione del programma di Maria De Filippi dovrebbe andare in onda fino a fine maggio, mentre lunedì prossimo è in programma l’ultima registrazione della stagione, durante la quale assisteremo anche alla scelta di Daniele Paudice, l’unico tronista rimasto in carica dopo l’uscita di scena – senza scelta – di Ida Platano. Martedì 30 aprile, intanto, è stata registrata una nuova puntata.

Dalle anticipazioni rivelate da LolloMagazine apprendiamo che Gemma è uscita con Pietro e avrebbe avuto una reazione stizzita quando il cavaliere ha fatto i complimenti ad un’altra donna per i suoi capelli ricci. Silenzio tombale su Ida e i suoi corteggiatori, tutti assenti. Daniele Paudice avrebbe fatto due esterne: una con Marika e una con Gaia e nella registrazione di lunedì 6 maggio, come detto, dovrebbe comunicare la sua scelta. Sabrina inoltre avrebbe lasciato il programma insieme a Fabio.

Ernesto Russo fuori da UeD, il messaggio

Infine un protagonista del Trono Over molto seguito ha deciso di lasciare il programma. È Ernesto Russo, l’ex corteggiatore di Ida Platano che si era auto-eliminato salvo poi tornare dopo poche settimane ma come cavaliere. Seppur acclamato da dame e pubblico, non ha avuto vita facile nel parterre in questi ultimi mesi.

Ernesto Russo è stato più volte travolto dalle polemiche, soprattutto durante la frequentazione con Barbara De Santi. E ora, dopo le ennesime segnalazioni arrivate sul suo conto che lo indicavano vicino ad altre donne, nell’ultima registrazione ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Ma non è finita qui perché poche ore dopo l’addio al dating show di Canale 5, è tornato sui social.

L’ormai ex cavaliere ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post che è stato raccolto dal sito Isa&Chia: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato. La pace richiede quattro condizioni essenziali: verità, giustizia, amore e libertà. Viva l’amicizia, viva l’amore, viva il sesso, viva tutte le forme di libertà”. Sotto il post non è sfuggito il like di Mario, anche lui ex corteggiatore di Ida e anche lui più volte segnalato.