“Così volta pagina”. Ida Platano già pronta dopo l’addio a Uomini e Donne: la notizia è appena uscita

Ida Platano è uscita senza scegliere da Uomini e Donne. Anche se in tv non si è ancora visto l’addio della tronista, dalle anticipazioni apprendiamo che le ultime registrazioni del dating show di Canale 5 sono state caratterizzate dalla sua assenza in studio, così come quella dei suoi due corteggiatori rimasti, Mario e Pierpaolo. Dunque vien da sé che il suo trono è sparito, a conferma del fatto che il suo percorso da protagonista è archiviato.

La segnalazione su Mario, beccato in un B&B insieme a un’altra donna che poi è a sua volta un volto noto del programma di Maria De Filippi, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso per la tronista, che ha quindi deciso di chiudere questa esperienza. Tanto più che l’atteggiamento di Ida, palesemente affranta per il “tradimento” di Mario, avevano fatto perdere le staffe a Pierpaolo, tanto da spingerlo a eliminarsi dalla trasmissione.

Ida Platano pronta a voltare pagina dopo UeD

Pierpaolo ha detto di essersi sentito sfruttato dalla tronista solo per far ingelosire il suo rivale e metterlo alla prova. E così si chiude, male, anche questa esperienza di Ida Platano a Uomini e Donne, dopo un lungo passato da dama. Sui social è già tornata a parlare anche con i suoi fan, proprio come faceva in passato, sfoggiando di nuovo il suo sorriso.

Ma c’è di più perché come riporta il sito Blasting News è già pronta a voltare pagina dopo l’addio a Uomini e Donne: rilascerà un’intervista a Verissimo. Secondo quanto appreso dal portale, infatti, l’ex tronista sarà nuovamente ospite nel salotto di Silvia Toffanin per togliersi un sassolino dalla scarpa in merito ai due pretendenti che aveva deciso di portare avanti nel suo percorso.

Ida Platano sarà ospite in studio in una delle puntate previste a maggio per fare un po’ di chiarezza sul suo percorso con Mario e Pierpaolo. Il pubblico, ci scommettiamo, non aspetta altro di capirne di più. Non è certo la sua prima volta a Verissimo: quest’anno ha già partecipato all’inizio del suo percorso da tronista e recentemente per raccontare la sua amicizia speciale con Gemma Galgani. In passato, invece, era stata intervistata insieme ad Alessandro Vicinanza, il cavaliere con il quale ha vissuto una storia d’amore durata circa un anno.