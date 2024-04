Amici 23, Lorella Cuccarini trasloca in Rai. La notizia arriva poco dopo la messa in onda del quinto serale che ha visto l’eliminazione di Lil Jolie e Gaia. Nella scuola, ora, sono rimasti 8 allievi. Quando manca un mese esatto alla fine del talent la gara si fa quindi sempre più serrata. In attesa di sapere cosa succederà, buone notizie arrivano per Martina, che Cristiano Malgioglio vuole con lei per la produzione di un video musicale. Mentre, subito dopo l’eliminazione, sono arrivate le parole di Gaia (già virtualmente fuori dopo essere stata sostituita da Aurora per un problema al ginocchio).

“Ringrazio molto questo posto. Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro. Quindi penso di aver lasciato l’essere insieme e non il solo. Io ci ho messo tutto l’amore possibile in questa esperienza, in questo percorso. Sono triste però sono felice di come sia andata”.





Amici 23, Lorella Cuccarini trasloca in Rai per una settimana

“E soprattutto non ho rimpianti, in tutti i campi, dalla danza ai sentimenti. Quindi sono felice per la prima volta di me stessa”. Parole che hanno emozionato il pubblico che a Gaia auguro di trovare quanto prima la sua strada per mettere in luce tutto il suo talento, brillato già nella scuola di Amici 23.

Tornando a Lorella Cuccarini, l’insegnante tornerà per una settimana in Rai. A spiegare cosa sta succedendo è Novella 2000, che scrive: “Il primo appuntamento è previsto proprio per oggi lunedì 22 aprile. La prof di Amici infatti sarà ospite di È sempre mezzogiorno, il celebre programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1. Mercoledì 24 invece Lorella sarà a Unomattina e infine Venerdì 26 la troveremo tra gli ospiti del salotto di Caterina Balivo a La volta buona, in onda tutti i pomeriggi sul primo canale”.

Giovedì, per la registrazione del serale, sarà comunque ad Amici. Un serale, il sesto dal quale uscirà un nuovo eliminato. Tra gli allievi più a rischio sembra esserci Mida, finito al ballottaggio con Sarah e Aurora e primo a salvarsi. Stavolta, però, per il cantante le cose potrebbero andare diversamente.