La morte di Giulia Cecchettin ha lasciato tutti senza parole. Sarebbe stata ammazzata dall’ex fidanzato Filippo Turetta, anche se quest’ultimo è per ora irrintracciabile. E in queste ore la sorella Elena è intervenuta più volte sui social per esprimere il suo amore per la 22enne, ma anche il suo sdegno per questa terribile vicenda. A rompere il silenzio è stato anche il fratello Davide, con la famiglia che è ovviamente distrutta dal dolore.

Dunque, la morte di Giulia Cecchettin ha scosso tutti ma in particolare la sorella Elena è una delle più colpite. Prima di dirvi cosa ha scritto, ecco qual è stata l’ipotesi della psicologa Flaminia Bolzan sulla possibile ragione dell’omicidio: “Da quanto sappiamo Filippo ha vissuto molto male la fine della relazione e il timore di essere definitivamente abbandonato da Giulia che si apprestava a continuare i suoi studi in un’altra città“, ha aggiunto.

Morte Giulia Cecchettin, la rabbia della sorella Elena

A scrivere sui social diversi post dopo la morte di Giulia Cecchettin è stata senz’altro la sorella Elena. In primis aveva quindi scritto: “Rest in power, i love you“, ovvero “Riposa in potere, ti amo“. E ha postato una meravigliosa immagine delle due sorelle insieme. A reagire dopo la tragica notizia della dipartita della 22enne, che era sparita dall’11 novembre da Vigonovo (Venezia), è stato anche il fratello Davide. Anche da parte di lui è arrivata una dedica strappalacrime: “I love you susumina”.

Ora Elena Cecchettin ha postato nelle sue Instagram stories: “‘Se domani non torno a casa distruggete tutto’. Prevedibile dalla descrizione di quel bravo ragazzo, troppo bravo: non farebbe male neanche a una mosca. Certo, a una mosca no. Ma a una donna, beh, quella è tutta un’altra questione“. Poi ancora: “Quindi è stato il vostro bravo ragazzo“. E i suoi post online non sono terminati qui, dato che ne ha proposti almeno altri due nel momento in cui vi stiamo scrivendo.

La sorella della povera Giulia ha anche scritto: “La mia tristezza è sepolta insieme alle sorelle uccise. Non mi resta che rabbia”. Poi ha riportato delle parole di Cristina Torres Càceres: “Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”.