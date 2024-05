Anche Amici 23 sta per chiudere i battenti e in attesa della semifinale una bella sorpresa per gli allievi: l’incontro con Alfonso Signorini e un regalo per tutti. Il re del Grande Fratello dirigerà infatti La Bohéme di Giacomo Puccini all’Arena di Verona il prossimo 19 luglio e ha deciso di portare con sé i ragazzi rimasti in gara, valutati dopo le esibizioni in studio.

“Ho pensato a voi perché a teatro vedo pochi giovani – le parole di Signorini -, Bohéme è l’opera più giovane di Puccini. Più che una sfida, la vedo come una vostra lettura personale di questa pagina stupenda di musica, bella da cantare e ballare. Procura emozioni e noi viviamo di emozioni. Voglio tutti voi con me il 19 a suonare il gong, vi voglio al mio fianco”.

Leggi anche: “Siamo qui per te”. Amici 23, Sarah Toscano sorride: la notizia più attesa arriva da fuori la scuola





Amici 23, pubblico furioso per Holden

Come detto, gli allievi di Amici 23 si sono esibiti davanti ad Alfonso Signorini. Hanno dato vita ad una loro interpretazione de Il valzer di Musetta e Dustin è stato il primo a mostrare al conduttore il suo lavoro. Poi la performance di Mida e Petit e infine si sono esibite Marisol e Sarah, ma Signorini non è riuscito a scegliere la sua performance preferita. Abbiamo dimenticato qualcuno? No, Holden non ha partecipato all’incontro con Alfonso Signorini e il motivo non è stato spiegato.

Probabilmente visto che è stato più volte detto che è in ritardo con il suo E.P., potrebbe essersi assentato perché stava lavorando ma il pubblico non ha preso bene questa sua ennesima assenza. Commenti al vetriolo e richieste di eliminarlo a pioggia come “È una vergogna che Holden possa fare e dire quello che gli pare senza che nessuno prenda provvedimenti. Seguo Amici da una vita e non ricordo di qualcuno che abbia fatto o non fatto la metà di quello che ha fatto lui e non siano stati presi provvedimenti. Cosa o chi c’è dietro?”, “Ma Holden è andato a fare il tronista a Uomini e Donne?”.

E ancora, sotto i post social di Amici: “Il comportamento di Holden è davvero irrispettoso nei confronti dei suoi compagni, nei confronti del programma e anche nei confronti del pubblico”, “Holden praticamente è la star di Amici che ci regala i suoi inediti. Il resto non fa nulla. Deve uscire! Assurdo come possa arrivare in finale e addirittura vincere il programma! Vergogna! Praticamente usa il programma a suo piacimento! Fuori!”, “Ma Holden a che trasmissione sta partecipando precisamente?”, “Ma Holden? Sta finendo ancora l’EP? Esiste ancora? Ma mandatelo a casa“.