“Siamo qui per te”. Amici 23, Sarah Toscano sorride: la notizia più attesa arriva da fuori la scuola

Amici 23, manca sempre meno alla semifinale. Nelle ultime settimane Sarah Toscano è l’allieva che è cresciuta di più. “È brava fresca, un a bella voce e la sua strada e stato piano piano sempre in salita ,e in questa edizione lo ha dimostrato e spaccherà sempre di più e con questo inedito da paura ha vinto su tutti quelli che non hanno mai creduto in lei sia la Pettinelli che anche i suoi compagni e ora hanno paura di lei che è fortissima lo dice anche Zerbi nn e che ci credeva così .Brava Sarah spacca tutto”, si legge sui social.

"Esce dal talent". Amici 23, la comunicazione peggiore all'allievo: mancava poco alla finale

Sarah che ha raggiunto anche un prestigioso riconoscimento. Fa notare il sussidiario.it come: “primeggia al vertice nella playlist Generazione zeta con il nuovo singolo Sexy magica. Un traguardo importante per la giovane scoperta di Amici, che lei raggiunge dopo aver conquistato inoltre la posizione numero uno nella classifica delle canzoni più acquistate su iTunes”.





Amici 23, per Sarah Toscano parte un punto di raccolta voti

“Per poi spodestare Holden dalla prima posizione nella classifica di Amici relativa al volume di ascolti in riproduzione in streaming su Spotify Italia”. E altre notizie sui di lei sono in arrivo. Per Sarah Toscano sta partendo un punto di raccolto voti. Tradotto, i fan si stanno organizzando per raccogliere più voti possibili in vista della gara.

“Tutti insieme per te”. “Tutti insieme per Sarah”. “Siamo qui con te. Siamo qui per te, per portarti in finale”. I motti sui social. Secondo le previsioni, però, no sarà lei a vincere. I nomi che circolano tra gli appassionati del talent show di Maria De Filippi fanno due nomi: Mida e Holden, ma secondo i bookmakers a vincere sarà un altro alunno.“Stando alle quote sul vincente di Amici 2024 al momento il favorito assoluto per il successo in questa edizione è Petit, proposto a 2,25.

Un vantaggio comunque non troppo considerevole su Holden, la cui vittoria viene offerta a 2,75″. Vediamo quindi le quote dei maggiori siti di sommesse: Petit | 1,85 (Snai), 2,20 (Sisal), 1,8 (Gold Bet); Sarah | 2,25 (Snai), 1,70 (Sisal), 4,5 (Gold Bet); Marisol | 4,00 (Snai), 3,5 (Sisal), 4,5 (Gold Bet); Holden | 6,50 (Snai), 6,0 (Sisal), 3,5 (Gold Bet); Dustin | 10 (Snai), 12,0 (Sisal), 9,0 (Gold Bet); Mida | 25 (Snai), 50,0 (Sisal), 11,0 (Gold Bet).