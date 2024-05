Manca veramente poco alla fine di Amici 23, infatti domenica 12 maggio sarà trasmessa la semifinale. E grazie ad alcune indiscrezioni della vigilia siamo riusciti a scoprire chi dovrebbe essere l’allievo eliminato. Infatti, proprio nelle ultime ore si è saputo qualcosa in più sul talent show di Maria De Filippi e chissà come reagirà una volta che gli dovranno comunicare la brutta notizia.

Il pubblico di Amici 23 è in fermento per questa semifinale, col nome dell’allievo eliminato che renderà felici tutti gli altri ma estremamente delusi i fan di questo concorrente. Spetterà proprio alla conduttrice leggere l’annuncio più triste, dato che il suo sogno finirà proprio a ridosso della finale, che avrà luogo precisamente nella serata di sabato 18 maggio.

Amici 23, chi sarà l’allievo eliminato in semifinale

C’è stato un sondaggio, ad opera del sito Angolo delle Notizie, che ha dato un’indicazione ben precisa sul penultimo atto di Amici 23. L’allievo eliminato non avrebbe grosse chance di restare, anche perché ci sono altri compagni che invece hanno un consenso molto forte. E quindi riuscire a batterli sarà alquanto difficile. La sua esperienza dovrebbe dunque terminare qui.

Stando a queste previsioni, nessun problema per Mida piazzatosi al primo posto nel sondaggio col 35,4% dei voti. In seconda piazza Sarah Toscano con il 24,6% e poi Holden col 21,5%. Chi potrebbe abbandonare il programma di Canale 5 sarebbe Petit, che non è andato oltre il 18,5%, ma ha ancora diverse ore per cercare di far cambiare idea.

La registrazione della semifinale avverrà giovedì 9 maggio, mentre il 12 maggio sarà trasmessa su Canale 5. E scopriremo se sarà davvero Petit a lasciare per sempre il talent.