Si avvicina la data della finale di Amici 23 e i giochi si fanno sempre più duri per i concorrenti rimasti in gara. Dopo la sesta puntata andata in onda il 4 maggio sono “sopravvissuti” in sei: quattro cantanti (Mida, Holden, Sarah Toscano, Petit) e due ballerini (Marisol e Dustin). Per loro si preannuncia una settimana ricca di sorprese e ostacoli da superare per provare a convincere la giuria a votare per loro.

Poco fa in casetta per gli allievi è arrivata una comunicazione importante. Si tratta infatti di un nuovo guanto di sfida, lanciato direttamente dalla prof Lorella Cuccarini. L’insegnante ha deciso che è giunta l’ora di un confronto diretto tra i due allievi che in queste ore vengono dati come favoriti secondo i bookmaker per la vittoria finale. La mossa ha mandato in fibrillazione i fan sui social e a costretto Rudy Zerbi a parlare. Si annuncia quindi una nuova puntata del Serale particolarmente accesa.

Leggi anche: “Chi vince”. Amici 23, il nome è uscito: sconfitti Mida e Holden





Amici 23, mossa a sorpresa di Lorella Cuccarini in vista della finale

Nella prossima puntata del Serale di Amici 23 il pubblico vedrà un guanto di sfida tra Sarah Toscano, allieva della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e Petit, allievo della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A darne lettura del comunicato, come consuetudine, è stato l’allievo che riceve il guanto, Petit.

Queste le parole di Lorella Cuccarini verso il cantante di Mammamì: “Siamo arrivati alla semifinale e ti riconosco di aver dimostrato nell’intero percorso una buona versatilità e una convincente gestione del palco. Lo stesso ha fatto anche Sarah e per questo ho deciso di mettervi a confronto davanti alla giuria e al pubblico su questi due aspetti: versatilità e performance. Vi propongo un guanto con due pezzi molto diversi fra loro, uno lento in italiano e uno uptempo in inglese. Potrete realizzarli come preferite. Inoltre potrete chiedere l’ausilio di un/a professionista per aiutarvi nello staging…Sono certa che verrà fuori una bellissima sfida tra due talenti”.

Secondo molti utenti del web, quella di Lorella Cuccarini è una strategia: provare a eliminare gli allievi più forti delle altre squadra prima di arrivare alla puntata finale. Si è già visto la scorsa settimana con il guanto lanciato contro Holden, anche lui della squadra di Zerbi, messo in sfida con Mida. Guanto vinto a tavolino dai Cuccalo perché Holden non si era preparato.

Intanto la mossa di Lorella Cuccarini ha costretto Zerbi a parlare con Petit: “Quindi hai deciso di mettere nelle canzoni i due Petit che sono dentro di te. Questa parte ha anche una parte di staging no? Cosa pensi di fare? C’è una mossa segreta o hai preparato qualcosa? Non vedo l’ora. Buon lavoro”.