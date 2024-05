“Non fare così…”. L’eredità, la campionessa Francesca in lacrime. Attimi di forte commozione durante l’ultima puntata del game-show condotto da Marco Liorni. In queste ultime settimane, chi segue il programma lo sa meglio degli altri, il volto noto è sempre una ragazza: Francesca. Capelli a caschetto rossi e occhi azzurri come il mare. Con la sua bravura e la sua simpatia, la giovane ha conquistato davvero tutti.

>> “Marco Liorni è stato informato”. L’Eredità si ferma, il pubblico non la prende bene ed è polemica

Eppure ieri è scoppiata a piangere proprio di fronte a Marco Liorni, ma cosa è successo? La ragazza è oramai una veterana del programma, ha all’attivo 26 puntate de L’Eredità, non proprio un record, ma pur sempre un risultato di tutto rispetto. Dall’altra parte dei banchi, c’è Alessandra, nuova arrivata e molto intenzionata a vincere. Liorni allora continua col gioco: “Lo è una giornata stancante”, chiede il conduttore a Francesca.





“Non fare così…”. L’eredità, la campionessa Francesca in lacrime

Una risposta, la sua che avrebbe potuto cambiare le carte in tavola. La giovane attende fino fino allo scadere del gong e dice “Faticosa”. Francesca però attende troppo per dire la parola . A questo punto Marco Liorni prende la parola e dice: “Incredibile! Alessandra, dopo Alessio (campione ieri sera) ha eliminato anche la super campionessa Francesca!”. Il padrone di casa quasi non riesce a crederci. “Incredibile… incredibile” ha quindi commentato Alessandra, la nuova vincitrice.

A questo punto Marco Liorni si avvicina a Francesca dicendole: “Il pubblico è in piedi. Tutto questo apprezzamento nei tuoi confronti è meritatissimo”. “E’ stato un percorso lungo e bello” le ha poi detto il conduttore, e Francesca ha annuito. “Percorso lungo e bellissimo. Voglio ringraziare innanzitutto la mia famiglia: mia mamma, mio papà ma anche mia nonna Rita”.

E ancora: “Ci tengo tantissimo però a ringraziare anche tutti voi, perchè siete stati stupendi tutti, dal primo all’ultimo, e la cosa più bella che mi porterò dietro di questa esperienza siete voi, davvero”. E Liorni risponde: “Ti ringrazio a nome di tutta la squadra de L’Eredità che, lasciatemelo dire, è davvero una squadra fantastica, proprio come ha detto Francesca”.

Leggi anche: “Ecco chi gli subentra”. Marco Liorni sostituito dalla Rai, la giovane collega al suo posto