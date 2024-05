Nelle scorse ore si è parlato di Marco Liorni, in procinto di essere sostituito dalla Rai. Infatti, per quanto riguarda il suo programma, ormai si sarebbe deciso di cancellarlo dal palinsesto. E ora si è scoperto chi dovrebbe essere la conduttrice, pronta a subentrargli. L’indiscrezione è molto forte e per il pubblico si tratterebbe comunque di una piacevole novità, sebbene lui sia amatissimo.

Marco Liorni dovrebbe essere sostituito dalla Rai, nonostante questo programma sia sempre stato particolarmente apprezzato. I primi a parlarne sono stati i giornalisti di Dagospia, poi è toccato a TvBlog fornire ulteriori particolari sul presentatore e soprattutto sulla conduttrice che si posizionerebbe nel palinsesto proprio a discapito del collega.

Marco Liorni sostituito dalla Rai: chi sarà al suo posto il sabato

La notizia riguardante Marco Liorni e il fatto che sia stato praticamente sostituito dalla Rai non fa riferimento a L’Eredità. Dalla prossima stagione tv non dovremmo più vederlo nella trasmissione Italia Sì che conduceva da sei anni il sabato pomeriggio. Tutti i suoi sforzi si concentrerebbero solo sul programma giornaliero pre-serale di Rai1 e una sua collega ne approfitterebbe per irrompere nella fascia oraria rimasta scoperta.

Al posto di Liorni arriverebbe Giorgia Cardinaletti, che avrebbe l’arduo compito di competere con Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 con Verissimo. Secondo TvBlog, la giornalista presenterebbe un programma basato su fatti di cronaca e sull’attualità, che dovrebbe assomigliare per certi versi a La vita in diretta. Ma tutti i dettagli sarebbero ancora da definire.

Giorgia Cardinaletti è la conduttrice del TG1 delle ore 20 dal 2022. Nel 2023 ha presentato TG1 Mattina Estate, mentre nel 2020-2021 ha condotto Telethon. Dall’anno scorso, parlando di gossip, ha iniziato una storia d’amore con il cantante Cesare Cremonini.