La decisione su Marco Liorni. Nei giorni degli adddi alla Rai di Fabio Fazio e Amadeus si è fatto un gran parlare su chi potrebbe sostituirli. Sono spuntati i nomi di Stefano De Martino e proprio Marco Liorni. Sul primo i vertici di viale Mazzini ripongono grandi speranze, il secondo invece rappresenta una certezza.

Professionista serio e molto amato su Marco Liorni c’è stata un’acclamazione a furor di popolo. Il prossimo mese Pino Insegno tornerà infatti a condurre Reazione a catena. E la Rai sta iniziando a sponsorizzare la trasmissione, che ha avuto negli ultimi anni ascolti eccellenti con Marco Liorni alla conduzione. Quest’ultimo è passato a “L’Eredità“, ma evidentemente non basta.

Marco Liorni, la decisione Rai che nessuno si aspettava

Sotto il video di lancio della trasmissione con Pino Insegno in tanti hanno commentato: “Cambieremo canale“, “Non sa fare neanche i promo, figurarsi la trasmissione”, “Ridateci Marco Liorni”. Ora proprio su Liorni si viene a scoprire la decisione dei dirigenti Rai. Il suo programma Italia Sì non andrà in onda la prossima stagione.

Lo ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia: “Non tornerà il prossimo settembre”. Tuttavia non si tratta di una bocciatura. Il motivo, infatti, sta negli impegni televisivi del conduttore nel preserale di Rai Uno. Non solo, lo stesso giornalista ha annunciato anche da cosa sarà sostituito “Italia Sì”.

A quanto pare al posto di Italia Sì e in competizione con Verissimo di Silvia Toffanin ci sarà un programma di cronaca nera: “Il Direttore Intrattenimento DayTime Angelo Mellone starebbe lavorando a uno spazio informativo, dedicato al mondo crime e alla cronaca“. Non si conosce ancora il nome del conduttore, ma alla guida della nuova trasmissione potrebbe esserci un giornalista del Tg di Rai1. Per quanto riguarda L’Eredità, invece: “Rispetto allo scorso anno dovrebbe guadagnare due mesi di programmazione e tornare in onda già il 3 novembre“.

