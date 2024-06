Splendida notizia per il pubblico di Amici 23. Un allievo di questa edizione ha una fidanzata, infatti finalmente è stato beccato mentre la baciava. Un attentissimo fan che si trovava nello stesso luogo del giovane ha deciso di immortalarlo, quindi ora tutti conoscono ufficialmente la sua vita privata. Si è distinto nella scuola di Maria e ora si sta godendo l’amore fuori dagli studi.

A ricevere questa notizia, relativa ad Amici 23 e a questo allievo che ha una fidanzata al suo fianco, è stato l’influencer Amedeo Venza. Immediatamente ha condiviso questo scoop con i suoi follower, che lo avranno certamente inondato di messaggi in direct affinché potesse sbottonarsi su ulteriori dettagli riguardanti questa ragazza meravigliosa.

Amici 23, allievo beccato con la fidanzata: chi è

Non si sapeva ancora con certezza qualcosa sulla vita privata di questo concorrente di Amici 23. Ma l’allievo, che non è uscito allo scoperto personalmente, è stato colto in flagrante mentre aveva atteggiamenti intimi con la sua fidanzata. Tutte le fan che impazzivano per lui dovranno mettersi l’anima in pace perché il ballerino è tutt’altro che single.

Parliamo di Giovanni Tesse, come annunciato da Venza: “Giovanni, ex allievo di questa edizione di Amici, e la sua fidanzata“. Nessun altro particolare sulla dolce metà del ballerino super apprezzato da Raimondo Todaro, quindi non conosciamo la sua identità. Ciò che vediamo è soltanto la complicità assoluta tra i due piccioncini, che ha fatto emozionare tutti.

Giovanni Tesse, classe 2004 originario di Barletta, è un ballerino di latino. Ha vinto dei titoli, come l’U21, Top 15 in the world e 2 volte Italian Champion.