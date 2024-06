“Mi avete rotto il c***”. Prima di domani, Berlinguer e Rita Dalla Chiesa sotto choc: accade tutto in diretta. Poco dopo la padrona di casa si dovrà scusare con tutti i telespettatori raccontando quello che è successo poco prima della pubblicità. Ma andiamo con ordine e raccontiamo nel dettaglio cosa è successo. Ospite di della puntata del programma di Bianca Berlinguer, Vittorio Feltri, collegato da casa; Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana e Rita Dalla Chiesa, anche lei in collegamento.

Nel salotto della Berlinguer si parlava del generale Vannacci, passato nelle forze armate e futuro al Parlamento Europeo. Per chi non lo sapesse infatti, l’ex militare era capolista alla Europee per la Lega di Matteo Salvini. Alla fine l’uomo ha preso quasi 500mila preferenze e di fatto è un nuovo europarlamentare. Una cosa che ha fatto storcere il naso non solo alla sinistra, ma anche a parte della destra.





“Avete rotto il c***”. Prima di domani, Berlinguer e Dalla Chiesa sotto choc

Non fa notizia infatti lo sdegno di Fratoianni. Un po’ di più quelle di una storica donna di destra come Rita Dalla Chiesa. Ed è proprio mentre parla la donna del famoso generale trucidato dalla Mafia che Vittorio Feltri ne combina una delle sue. Poco prima si parlava di Vannacci e delle sue esternazione sulla Decima Mas, corpo militare fascista. E a riguardo il direttore de Il Giornale dice: “È un signore che dice delle cose che vengono pensate da almeno l’80% della popolazione e come si è visto c’è stata una conferma avendo preso 500 mila voti”.

E ancora: “Abbinarla al fascismo significa essere ignoranti”. Punzecchiato poi da Fratoianni, dopo aver sostenuto che “la X Mas è stato uno squadrone che si è distinto per eroismo”, il direttore ha iniziato a dare segni di cedimento. Poco dopo Feltri ha risposto a Bianca Berlinguer che gli chiedeva dei riferimenti storici: “Adesso vuoi le date anche?”.

Parla anche Rita Dalla Chiesa, che di generali se ne intende purtroppo e fa una riflessione dura su Vannacci. Ed è proprio a questo punto che Vittorio Feltri, col microfono più acceso che mai dice: “Mi sono rotto il ca***, me ne vado”. In studio capiscono ma vanno avanti. Dopo la pubblicità Bianca Berlinguer raconta: “Vittorio Feltri ci ha abbandonato e quindi dobbiamo cavarcela un po’ per conto nostro”.

