“È morta. Ci ha lasciati”. Bianca Berlinguer dà il triste annuncio in diretta. E la notizia gela letteralmente il pubblico. Choc vero per questa comunicazione a sorpresa che ha causato dispiacere a tutti. La presentatrice è apparsa molto provata.

Annuncio doloroso per Bianca Berlinguer in apertura dell’ultima puntata di “È Sempre Cartabianca”. Un’inizio di puntata toccante, doloroso, intimo. Il programma è quello condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4, la puntata è quella di martedì 4 giugno. La conduttrice, con voce rotta dall’emozione e a tratti dal pianto, ha condiviso con il pubblico una notizia molto triste.

“Ci ha lasciati”: triste annuncio in diretta di Bianca Berlinguer

“Ci tengo molto a ricordare una carissima amica, una truccatrice della Rai con cui ho lavorato per tantissimo tempo: Francesca, che se ne è andata ieri notte a soli 58 anni dopo aver combattuto una battaglia durissima contro un tumore al pancreas che aveva scoperto un anno e mezzo prima”, ha dichiarato Bianca Berlinguer, visibilmente commossa.

Francesca Frongia, una truccatrice con cui la Berlinguer aveva collaborato a lungo, è scomparsa la notte prima, lasciando un vuoto profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.

Francesca Frongia era una figura amata e rispettata non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo carattere solare e la sua straordinaria forza d’animo. “Voglio dare un abbraccio al fratello di Francesca e a tutta la sua famiglia e a tutte, tutte le truccatrici e parrucchiere della Rai che le sono state vicine fino all’ultimo momento“, ha continuato la conduttrice.

Bianca ricorda Francesca Frongia, amica e truccatrice televisiva, scomparsa a 58 anni a causa di un tumore al pancreas: "Sarai sempre nel mio cuore"

“Francesca ha dovuto sopportare dei dolori fortissimi, perché questa malattia purtroppo se presa in fase avanzata non lascia scampo. E quei dolori, fino all’ultimo li ha sopportati col sorriso, con la simpatia e l’allegria che ci ha comunicato per tutta la sua vita. Un abbraccio grandissimo a Francesca, che se ne è andata per sempre, e a tutte voi: sarete sempre nel mio cuore”, ha concluso una commossa Bianca Berlinguer.

Commosso anche Mauro Corona, ospite fisso del programma, in collegamento. Il tributo di Bianca Berlinguer è stato un momento di grande emozione che ha colpito profondamente non solo chi conosceva Francesca personalmente, ma anche il vasto pubblico di “È Sempre Cartabianca”. Le parole della conduttrice hanno risuonato come un omaggio sincero e toccante a una donna che ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno lavorato con lei.