Myrta Merlino, la voce bomba. Nelle ultime settimane si è molto parlato della conduttrice che ha sostituito Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Qualche giorno fa la compagna di Marco Tardelli aveva fatto una rivelazione sulle reali condizioni di salute, dopo che i due avevano avuto qualche battibecco in passato. Ma a far discutere sono le voci sul suo futuro professionale.

Gli ascolti tv non sono stati entusiasmanti e le numerose assenze alla guida del programma hanno più volte fatto pensare ad una sua sostituzione. Più volte Giuseppe Brindisi ha preso il suo posto, tuttavia recentemente Mediaset ha preso una decisione per molti versi inattesa. Pomeriggio 5 va avanti, la fine del programma è infatti slittata in avanti, dal 7 giugno al 14. E adesso arriva un’altra indiscrezione, clamorosa.

Leggi anche: “Se l’è presa in…“. Barbara D’Urso, altro che ritorno in tv. La notizia choc: “Ci ha tradito”





Barbara D’Urso e Bianca Berlinguer, cosa succede

L’ultimo numero di Nuovo ha dedicato un ampio spazio a Myrta Merlino. Nel servizio la conduttrice appare insieme al compagno Marco Tardelli al mare. Poi si parla anche del suo prossimo futuro in tv. Sembra che per Myrta sia in arrivo una clamorosa novità. La Merlino dovrebbe condurre un programma con appuntamento settimanale serale su Rete 4. Andrebbe a sostituire Bianca Berlinguer.

“Ora, per lei, si parla di un appuntamento settimanale serale su Rete 4 al posto di Bianca Berlinguer” scrive il magazine di Roberto Signoretti. Al momento sono solo spifferi, ma va ricordato che il talk show politico della Berlinguer, dopo un buon avvio, ha iniziato a stare spesso sotto il 5% di share. Persa la battaglia degli ascolti con il suo diretto rivale Giovanni Floris con il suo DiMartedì.

D’altronde anche Myrta Merlino ha perso il confronto con Alberto Matano e il suo “La vita in diretta“. Da questo punto di vista una costumista Mediaset ha fatto una confessione: per Myrta quella ricevuta sarebbe “un’eredità troppo pesante da gestire perchè quello era un programma (Pomeriggio 5) cucito addosso a Barbara d’Urso“. Filtrano inoltre voci su contrasti tra la conduttrice e Mediaset: “A pesare nei rapporti con l’Azienda pare che siano state le priorità di Myrta, che ha due figli gemelli e una figlia del 2001”. Sembra inevitabile per lei lasciare Pomeriggio 5 nella prossima stagione e dunque il suo passaggio su Rete 4 al posto di Bianca potrebbe concretizzarsi.

“Con lui non potete farlo”. Isola dei Famosi, Juliana Moreira ha contro Vladimir e tutti