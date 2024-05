Isola dei Famosi, lo sfogo di Juliana Moreira. Nella serata di ieri, mercoledì 29 maggio, su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria. Manca poco alla fine, prevista per il 5 giugno secondo le ultime indiscrezioni. Nuovo leader è diventato Edoardo Stoppa, che ha sconfitto Matilde Brandi per avere il diritto di passare direttamente in finale.

Hanno dovuto lasciare l’Isola sono state due naufraghe, Linda Morselli e a sorpresa la modella Khady Gueye che ha dato il bacio di Giuda a Karina Sapsai. Altri momenti top: Aras Senol si è commosso per il messaggio della fidanzata, Artur, invece ha pianto per il messaggio della nonna con cui è cresciuto. Ora a far parlare è lo sfogo di Juliana Moreira nonostante il marito sia già in finale.

Leggi anche: “Paura per Edoardo”. Isola dei Famosi, dall’Italia l’allarme di Juliana Moreira





Con chi se la prende Juliana Moreira: “Vi rendete conto?”

Per poter stare vicino al marito la prorompente Juliana Moreira ha trascorso alcuni giorni in Honduras. Poi, dopo 10 giorni, ha deciso di rientrare a casa per stare vicina ai figli, ma anche per tornare alle comodità: “Una bellissima esperienza che non dimenticherò mai” ha detto a Verissimo ospite di Silvia Toffanin.

Subito dopo la puntata Juliana Moreira ha manifestato la sua disapprovazione su quanto visto, una scena che si ripete sempre in ogni puntata. La showgirl se l’è presa con Artur Dainese, naufrago molto odiato e criticato anche dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Il concorrente, finito al televoto, è riuscito ancora una volta a salvarsi tra lo stupore generale.

Juliana ha esclamato: “Per me è un no. Sono d’accordo con Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Greta, ma anche tutti gli altri. Ma com’è possibile che lui vada avanti? No, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vi rendete conto chi state mandando avanti? Mandate avanti una persona che ha fatto di tutto e di più. Cioè, io dico no, no e no, non sono d’accordo”.

“Mi dispiace, ma su Artur dovete sapere”. Isola dei Famosi, l’insospettabile Aras lo annuncia