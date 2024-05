Nuova puntata dell’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Si è parlato nuovamente del famoso ”cibo-gate”. Ad aprile, un comunicato annunciava ai naufraghi: “Se dovessero esserci stati altri colpevoli lo spirito dell’Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte”. Pietro Fanelli, che aveva confessato di aver mangiato il cibo sottratto ai cameraman, era stato punito. Il naufrago aveva confessato di aver mangiato il cibo trafugato, ma di non averlo rubato. “Certo che l’ho mangiato, l’ho pure detto ,ma non l’ho rubato. Non dirò mai chi è stato, non sono un infame”, aveva detto Pietro Fanelli in diretta con Vladimir Luxuria.

A svelare il furto era stata Greta Zuccarello. “Io sono una persona molto ligia al regolamento, la persona che volevo votare è immune, nella mia carriera sono cresciuta rispettando delle regole mentre qui il regolamento è stato violato: qualcuno ha sottratto del cibo non nostro ad altre persone”, aveva detto la concorrente rivelando in diretta il furto del cibo al cameraman.

“Vladi, mi serve la tua attenzione”. Isola dei Famosi, Edoardo Franco sgancia la bomba in diretta: applausi





Isola dei Famosi, Aras accusa Artur

I principali indagati erano stati fin da subito Khady e Artur, ma i due hanno sempre negato di averlo fatto. E, come detto, dopo aver confessato di aver mangiato il cibo rubato agli operatori dell’Isola dei Famosi, Pietro Fanelli era stato punito. Durante la puntata andata in onda mercoledì 29 maggio, si è parlato nuovamente del cibo-gate. Prima Edoardo Franco, che furioso in diretta ha puntato il dito contro chi, ormai un mese fa, aveva trafugato la razione di cibo a uno degli operatori.

“Quando è stato rubato il cibo io non c’ero (era in infermeria con Aras perché aveva preso il Covid ndr.), ma mi sento di dire una cosa: noi siamo qui per lavorare, abbiamo un cachet elevato e decisamente più alto rispetto a quello degli operatori. Quindi chi ruba ad un operatore, che è pagato molto meno di noi, dovrebbe vergognarsi”. Poi è stato il momento di Aras. L’attore turco ha fatto il nome di Artur Dainese e durante la nomination ha rivelato un altro episodio che lo ha fatto infuriare.

Aras nomina Artur, accusandolo di aver provato a mangiare la sua porzione di carne#Isola pic.twitter.com/sHBd3bl3KT — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

“Non so perché lui fa sempre così, ma prova sempre a rubare da mangiare. Lui ha provato a rubare la mia carne”, ha spiegato in diretta Aras. “Sì, avevamo fatto tutte le porzioni io ed Edo. E lui ha preso la mia. L’ho fermato e gli ho detto, aspetta: quella è mia. Non aspetta quando noi mangiamo”, ha detto ancora Aras, puntando il dito contro Artur. Ora spetterà al pubblico decidere la sorte del naufrago (è nuovamente in nomination) accusato in puntata anche da Matilde Brandi.