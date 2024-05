Nuova puntata dell’Isola dei Famosi mercoledì 29 maggio. La conduttrice Vladimir Luxuria, in collegamento dallo studio con i concorrenti finiti in nomination, Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli, Karina Sapsai ed Edoardo Stoppa, disposti su una barca nel mare dell’Honduras, ha annunciato l’esito del televoto in apertura lasciando i concorrenti e il pubblico senza parole.

Linda Morselli è stata la meno votata dal pubblico e per questo motivo ha dovuto abbandonare il reality. Nel corso della puntata c’è stato un colpo di scena, perché anche un’altra naufraga ha dovuto abbandonar el’Isola dei Famosi e tornare a casa. È stata eliminata anche Khady Gueye. Edoardo Stoppa è il primo finalista, mentre in nomination sono finiti Artur Dainese, Karina Sapsai e Samuel Peron.

Ad aprile Greta Zuccarello aveva fatto la spia spiegando in diretta che qualcuno aveva rubato il cibo ai cameraman: “Io sono una persona molto ligia al regolamento, la persona che volevo votare è immune, nella mia carriera sono cresciuta rispettando delle regole mentre qui il regolamento è stato violato: qualcuno ha sottratto del cibo non nostro ad altre persone”, aveva detto. Solo Pietro aveva confessato di aver mangiato, ma non rubato, del cibo.

“Certo che l’ho mangiato, l’ho pure detto ,ma non l’ho rubato. Non dirò mai chi è stato, non sono un infame”, aveva detto il naufrago sempre in diretta. I principali indagati erano stati fin da subito Khady e Artur, ma i due hanno sempre negato di averlo fatto. Durante la diretta di mercoledì, Edoardo Franco è tornato sul caso e ha sganciato una bomba sui due ladri. Non ha fatto alcun nome, ma il suo discorso ha scatenato una standing ovation per lui.

Dopo il battibecco di Matilde con Aras, durante il quale si è parlato del furto del cibo, Edoardo Franco è sbottato: “Quando è stato rubato il cibo io non c’ero (era in infermeria con Aras perché aveva preso il Covid ndr.), ma mi sento di dire una cosa: noi siamo qui per lavorare, abbiamo un cachet elevato e decisamente più alto rispetto a quello degli operatori. Quindi chi ruba ad un operatore, che è pagato molto meno di noi, dovrebbe vergognarsi”. In studio è scattato un lunghissimo applauso per lui.