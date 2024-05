“Ecco il primo finalista”. Isola dei Famosi, l’annuncio di Luxuria e il pubblico esplode: “Sai com’è…”. Il nome divide parecchio ma le lacrime sono arrivate in diretta dopo l’annuncio della padrona di casa. L’emozione è stata troppo forte e di fatto si è trattato di una conferma e della fine di un percorso che ha convinto praticamente tutti, anche i più scettici. Insomma, a una settimana circa dal termine di questa edizione, sembra anche ora scoprirlo.

Per chi non lo sapesse infatti, il reality show terminerà mercoledì 5 giugno 2024. “Si tratta di circa una settimana prima rispetto al previsto anche se, va detto, il reality condotto da Vladimir Luxuria si troverà a raddoppiare anche domenica 2 giugno, serata inizialmente non prevista. Del resto, è più conveniente per Mediaset mandare in onda uno stesso numero di puntate in un lasso di tempo inferiore”, fa sapere Davide Maggio.





“Ecco il primo finalista”. Isola dei Famosi, l’annuncio di Luxuria

Che poi durante la puntata del 29 maggio, la dodicesima di questa edizione, ci sono state due eliminazioni. Il primo televoto era tra Matilde, Stoppa, Artur, Linda e Karina. Ad avere la meglio al telefoto è stato Stoppa con il 49% delle preferenze, subito dopo Matilde con il 21%. Segue Artur con 17%. Poi troviamo Karina con 7%, ma ad avere la peggio e ad essere eliminata è Linda Morselli che riesce ad accaparrarsi solo il 6%.

A fine serata è stato invece indetto un televoto flash che ha decretato la seconda eliminata: Khady Gueye con il 10% dei voti. Per scoprire invece il primo finalista ci è voluta una sfida, anzi un “duello”. E a superare la prova, che consisteva nel riuscire a tenersi sospeso su una corda, è stato Edoardo Stoppa che si è preso la collana da leader.

"Ho cercato di mettere in quest'Isola tutto me stesso"

Stoppa ringrazia la sua famiglia e tutto il pubblico che lo ha salvato al televoto! #Isola pic.twitter.com/HtRB7tZzxl — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

Poi Matilde Brandi vince un’altra prova. Poi la sfida terribile dell’uomo vitruviano vinta da Edoardo che grazie a questo si piazza direttamente in finalissima di questa Isola dei Famosi 2024. Un fatto che non stupisce, ma che di certo corona un percorso che ha convinto diametralmente tutti. Più o meno.

