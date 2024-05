Isola dei Famosi 2024, attenzione massima sulla puntata del 29 maggio. Anche perché sarà la terzultima di questa edizione affidata a Vladimir Luxuria. Proprio così, siamo in dirittura d’arrivo. O meglio, lo sono i naufraghi rimasti in gioco. Nelle scorse ore è infatti trapelata la data della puntata conclusiva. Nel dettaglio, la semifinale è stata anticipata a domenica 2 giugno e la finale del reality di Canale fissata per mercoledì 5 giugno, svela il sito di Davide Maggio.

A conti fatti è lo stesso numero di puntate previste ma ben 7 giorni in meno in Honduras per i concorrenti. Un modo, questo, per arginare l’emorragia di ascolti che potrebbero ulteriormente scendere con l’arrivo della bella stagione. Ad ora in gara ci sono ancora 10 naufraghi equamente divisi fra maschi e femmine: Alvina Vereconi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Khady Gueye, Linda Morselli, Matilde Brandi e Samuel Peron.

Isola dei Famosi, cosa succede stasera

Tornando a giovedì 29 maggio, nel nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi il pubblico assisterà a diversi colpi di scena e sorprese. Una per Aras Senol: l’attore molto amato dal pubblico da casa si cimenterà in una sfida per riuscire a conquistare un tenero messaggio da parte della sua fidanzata.

Ma ci sarà anche una doppia eliminazione. In vista della fine, il cast va ridotto, quindi come svelano le anticipazioni della puntata di questa sera Vladimir Luxuria darà ben 2 verdetti al gruppo. Il primo eliminato sarà quello deciso dal televoto in corso, dunque uno fra Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli, Edoardo Stoppa e Matilde Brandi lascerà l’Honduras.

Stasera scopriremo il primo finalista di quest’edizione dell’#Isola 🔥🔥

Per chi fate il tifo?@MedInfinityIT pic.twitter.com/sGseg70eZh — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 29, 2024

La seconda eliminazione sarà invece decisa in diretta con un televoto flash. Le due più a rischio eliminazione sono proprio Karina e Linda, ovvero le due new entry arrivate in Honduras due settimane fa e mezzo. Considerando che a breve terminerà il reality show di Canale 5, infine, verrà eletto anche il primo finalista.