“Paura per Edoardo“. Isola dei Famosi, dall’Italia l’allarme di Juliana Moreira: cosa è successo. Questa sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi e proprio nelle ultime ore, Juliana Moreira, la moglie di Edoardo Stoppa, ha fatto una rivelazione choc sullo stato di salute dell’uomo, papabile vincitore del reality show.

Per quanto lei sia stata in Honduras per qualche tempo, l’ex velina non una concorrente, per questo è dovuta tornare a casa e ora segue il marito soltanto dalla tv. E guardando, ha notato un particolare che l’ha lasciata davvero senza parole. Intervista da Casa Sdl (su Instagram), la donna ha fatto sapere a tutti di aver paura per il marito e di essere molto in ansia: “Ero preoccupata per questa clip che hanno mandato, dove Greta diceva a Edo: ‘Ma hai deciso, vai a farti vedere?’”.





Dice quindi: “Si parlava di una ustione e la produzione aveva accennato a qualche problema alle mani anche un’altra volta. Sapendo che si nasconde ogni volta che si fa male, quando ha detto ‘si vedono i muscoli’, mi sono preoccupata”. Poi Juliana commenta tutti coloro che invece attaccano senza motivo il marito e dice: “A volte la gente sui social ci attacca così tanto senza sapere. Io sono fumantina quando uno dice che Edo è lì a non fare niente, che ha solo fatto il fuoco. Si è ustionato 5 volte, è molto più debilitato”.

Juliana Moreira allora racconta: “Sapendo queste cose, quando vedo certi commenti vado fuori di cervello”. E sull’Isola in generale e i papabili vincitori dice: “Per me proprio no è Artur, lo trovo scorretto, falso, non merita la vittoria. Poi i miei amici mi hanno scritto parlandomi male di Khady, che è molto fumantina, passa dalla ragione al torto”.

Conclude quindi Juliana Moreira: “Ci sono perché è veramente tosta, è difficile superare i limiti che ahi e le difficoltà che trovi stando lì, non è da tutti, Penso che ognuno ha una missione dentro, una battaglia, un qualcosa di personale da cambiare. Ovviamente il mio preferito è mio marito, ma se devo andare per meriti dopo di lui Samuel. Un altro papabile vincitore secondo me è Aras, oppure Matilde“.

