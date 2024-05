Ci siamo quasi: domenica 9 giugno la serata finale che concluderà L’Isola dei Famosi 2024, la prima edizione condotta da Vladimir Luxuria con esiti altalenanti in termini di share. Tra il pubblico ciascuno ha il o la preferita per la vittoria finale, e non fa eccezione Manila Nazzaro, miss Italia 1999 e fresca di matrimonio con il ballerino professionista Stefano Oradei. Il 4 maggio, però, alle nozze non ha potuto presenziare colei che doveva fare da damigella della sposa.

Stiamo parlando di Matilde Brandi, concorrente de L’isola. Una assenza giustificata, dunque. Anzi, in barba a chi ritiene che la solidarietà femminile non esista e che siano predominanti la competizione o l’invidia, ha rilasciato dichiarazioni dolcissime per la ballerina e conduttrice oggi naufraga. “Matilde Brandi merita la finale all’Isola dei Famosi”, ha fatto sapere attraverso il proprio profilo di Instagram, con una storia a lei dedicata.

Il messaggio di Manila

Accusata di “finto buonismo”, Matilde Brandi ha polarizzato la platea degli spettatori, ma non c’è niente di finto nel suo “buonismo”, secondo Manila Nazzaro: la Brandi sarebbe esattamente come appare: “Vorremmo portarti in finale per la donna, l’artista e la guerriera che sei – nelle parole di Manila Nazzaro – Vorremmo portarti in finale perché ancora una volta l’educazione viene scambiata per finzione e siamo stufe di elogiare chi decide di ferire solo per fare audience in tv. Vorremmo regalarti la finale per farti urlare ‘Si ci sono riuscita!’, nonostante le cose dette e raccontate senza sapere nulla di te”. E ancora: “Vorremmo portarti in finale perché porteresti con te tutte noi #Highlinders che abbiamo dimostrato che l’amicizia tra donne esiste ed è bellissima!”.

Chi sono le #Highlinders

Le #Highlinders del messaggio sono le amiche di sempre, un gruppo molto unito di giovani donne, un circolo che ruota attorno alle due bellissime della Tv, ma che comprenderebbe anche altre donne meno note. E, dunque: “L’educazione non è finzione, stufe di chi ferisce solo per l’audience”. Un messaggio dolcissimo, ora resta da vedere se i telespettatori italiani mostreranno la stessa stima per Matilde Brandi, che ad ogni modo non dimenticherà l’esperienza in Honduras, durante la quale ha anche ricevuto la proposta di matrimonio del compagno Francesco Tafanelli. I due si sono conosciuti proprio grazie alla comune amicizia con Manila Nazzaro. Altri fiori d’arancio all’orizzonte, forse.