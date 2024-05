Manila Nazzaro e Stefano Oradei, matrimonio da sogno. Dopo le nozze in Campidoglio, lunedì 13 maggio la cerimonia e la festa preparata nei minimi dettaglio con tanti amici famosi i a Villa Miani. Come riporta il sito Ultime notizie flash, erano in tanti a celebrare il giorno speciale di questa coppia che ha deciso di compiere il grande passo nonostante stia insieme da poco. Da Milena Miconi e Veronica Maya passando per Angela Melill, le damigelle della sposa vestite color lavanda.

E poi gli ex coinquilini del GF Vip come Miriana Trevisan, Francesca Cipriani insieme al marito, Delia Duran e Alex Belli. E poi Adriana Volpe, che non poteva mancare nel giorno del si. Il testimone dello sposo è stato Raimondo Todaro, uno dei pochi ex ballerini di Ballando con le stelle presente al matrimonio di Stefano Oradei. C’erano anche Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Monica Setta e Pamela Prati tra gli altri.

Leggi anche: “Quanti soldi…”. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, spunta la cifra choc del matrimonio





Manila Nazzaro, la prima foto con l’abito da sposa

Su Instagram anche gli sposi hanno ricondiviso tanti scatti del loro giorno. Scatti rubati però, perché chi si aspettava di vederli bene sarà rimasto deluso. Forse c’è qualche esclusiva di mezzo, motivo per cui per ora i fan si sono dovuti accontentare di panoramiche della location scelta, vestiti degli invitati e dettagli come i centrotavola e bomboniere.

Ma tra le Storie degli invitati vip al matrimonio del mese ce ne è una di Miriana Trevisan che svela in parte l’abito da sposa di Manila Nazzaro. Al momento è l’unica foto in bianco della conduttrice e showgirl che aveva stretto un rapporto bellissimo con lei nella casa del Grande Fratello.

Nello scatto la sposa è presa di spalle. Si vede bene l’acconciatura elegante e chic, con una lunga coda di cavallo che scende sulla schiena. Il primo abito (Manila Nazzaro aveva rivelato di averne scelti 3 per il suo matrimonio) sembra molto principesco anche se si intravede solo il sopra: bianco candido, con maniche lunghe e profonda scollatura dietro. Sembra bellissimo.