Come capitato ad altri naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024, anche Edoardo Franco ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla sua compagna, volata sino in Honduras per poter abbracciarlo e confermare l’amore che li lega. Il naufrago si è poi reso protagonista di una prova – il taglio a zero dei capelli Isola dei capelli – sacrificandosi per il resto del gruppo ma ricevendo, in cambio, come sorpresa proprio l’arrivo della fidanzata.

Fin qui tutto normale, addirittura Matilde Brandi ha ricevuto la proposta di matrimonio direttamente sull’isola da parte del fidanzato Francesco Tafanelli. Quello che però ha fatto storcere il naso ad alcuni spettatori è stato l’atteggiamento che Valentina, la fidanzata di Edoardo, ha tenuto durante la trasmissione e alcune parole che le sono uscite spontanee. Al punto che si è scatenata una vera bufera, e il web è pieno di invettive. Ricostruiamo quel che è successo.

Era la prima volta che i telespettatori vedevano Valentina, la compagna dell’ex trionfatore di Masterchef. A differenza degli altri partner dei concorrenti, infatti, non è mai comparsa in studio durante le puntate. “Io so che tu non sei una che va in televisione”, l’ha dunque incalzata Vladimir Luxuria. “Ma va, no, che trash!”, la replica di Valentina, molto poco diplomatica. Non l’avesse mai detto, infatti sui social gli utenti e i fans del programma si sono subito scatenati. Su X (già Twitter) qualcuno ha scritto: “Non mi piacciono le persone spocchiose! Pagata fior di soldi anche lei come il suo ragazzo che sputa nel piatto dove sta mangiando!”; altri: “E intanto sta lì“; o ancora: “Sembra appena uscita da un rave party”, forse alludendo a un aspetto trasandato, che comunque non c’entra nulla nel merito.

L’amore di Valentina per Edoardo

Di lei sappiamo poco, ovvero che è giovanissima – circa 20 anni – e che, appunto, non ama le luci della ribalta. Ad ogni modo, a parte la voce dal sen fuggita, non si è sottratta all'”interrogatorio” della conduttrice. E alla domanda su come sia Edoardo come fidanzato, la ragazza ha replicato: “È un amore, è un ‘patato’, è dolcissimo. Fa sempre tutto per me. Se sono la versione femminile di Edoardo Franco? Ti giuro, sei la sesta che me lo dice! Lo prendo come un complimento. Edoardo mi piace più come persona. Lui è affascinante, almeno per me che sono la sua fidanzata. Mi ha sempre trattato benissimo, in un certo modo, è modo dolce, mi tratta proprio da principessa. Ci siamo innamorati subito. Lui è un tesoro, si vede. È un cucciolo“.