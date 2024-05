“Ecco perché mi sono rasato”. Isola dei Famosi, Edoardo: gesto choc. Il pubblico a casa e in studio, ma anche i suoi colleghi naufraghi sono rimasti senza parole nel vedere il Masterchef italiano essere rasato a zero di fronte a tutti. Una scena non proprio bellissima, che evoca un passato terribile e scenari tristemente diversi e non per nulla accomunabili.

Ma perché Edoardo Franco si è fatto tagliare tutti i suoi capelli (famosi per essere di un taglio decisamente particolare) di fronte a tutti colleghi e alle telecamere? Che poi non è neanche questa la notizia della giornata per lui, visto che proprio al termine della tosatura è arrivata la sua ragazza a farle una sorpresa. Nella puntata pretendete lo chef aveva espresso il desiderio di vedere la sua fidanzata: “Voglio solo dire alla mia ragazza che la amo, che non vedo l’ora di rivederla e che manca poco”.





“Perché mi sono rasato”. Isola dei Famosi, Edoardo: gesto choc

Detto fatto quindi. La ragazza, non proprio incline alle telecamere, è arrivata in Honduras e ha potuto baciare di nuovo il suo Edoardo: “Sono molto felice e tanto contento”, commenta lui. Poi Vladimir gli dice: “Stai benissimo ma ti dirò di più. Sei stato così bravo a dire di sì subito al sacrificio del capello che farò rimanere Valentina fino alla fine della puntata”. La Bruganelli poi commenta: “Sono meravigliosi perché sono molto veri. Lei ha detto tutto ed è stato veramente un incontro bello”.

Dario Maltese invece: “Questo cercavo di spiegare a Matilde prima, se una persona è vera viene premiata sempre”. Ma perché quindi Edoardo Franco si è tagliato tutti i capelli come fece un altro Edoardo, il Tavassi. Lo chef lo ha deciso perché in questo modo ha avuto l’opportunità di vincere una ricca cena.

Lo chef ha dovuto tagliarsi i capelli a zero per poter far vincere la cena a tutto il gruppo. Alla fine Edoardo, la fidanzata Valentina e tutto il gruppo hanno avuto diritto ad una bellissima cena e tanto, tantissimo cibo. Un fatto raro per questo reality, visto che fa patire la fame dall’inizio alla fine. Bravo Edoardo Franco, senza dubbio uno dei migliori naufraghi di sempre!

