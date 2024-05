“Perché hanno cacciato proprio Dario”. Isola dei Famosi, la notizia choc a fine puntata: cosa è successo. Nella nuova puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria andando in onda domenica 26 maggio 2024, a dover abbandonare la spiaggia onduregna è proprio Cassini. Ora però tutti si chiedono la stessa cosa: perché è stato eliminato? Il naufrago tra l’altro era appena arrivato sull’Isola, sperando di risollevare un tantino gli ascolti (in vero dramma quest’anno).

>> “Ora che sono tornata posso dirlo”. Isola dei Famosi, Valentina Vezzali rompe il silenzio

E invece non c’è stato niente da fare: l’uomo per quanto ce l’abbia messa tutta, abbia creato qualche nuova dinamica e diverse discussioni, è di fatto diventato il nemico di tutto, sopratutto del pubblico. E quando oramai manca pochissimo alla finale di questa edizione e le cose sembrano delicate per bene, arriva lui e cerca di rompere gli schemi e le alleanze.





“Perché hanno cacciato Dario”. Isola dei Famosi, notizia choc

In nomination poi c’erano tanti naufraghi questa domenica: Dario Cassini appunto, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e infine Karina Sapsai. Ad avere la meglio e a salvarsi per primo è Artur e poco dopo anche Linda. A questo punto Vladimir Luxuria si collega con la spiaggia e da una notizia sconvolgente: tanto per cominciare il più amato di questa settimana è Edoardo, senza dubbio il più interessante e divertente di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Poco sotto c’è Karina.

Ad avere la peggio, per un fatto di mero televoto e quindi ad essere risultato il meno amato tra i cinque è appunta Dario Cassini. L’attore è stato quindi eliminato dal gioco per via delle percentuali non proprio a suo favore, anzi. Andiamo conoscerle. Edoardo, il migliore, si salva col 53% dei voti.

Il pubblico ha deciso: Dario deve definitivamente lasciare l'#Isola pic.twitter.com/NZHWLEcfNu — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 26, 2024

Artur se ne becca il 27%, Karina e Linda si salvano con il 7% e Dario soltanto il 6% dei voti, che non basta per restare. Non ci resta quindi che attendere qualche altra settimana e vedere chi dei rimasti vincerà l’isola dei Famosi 2024. I papabili sono due per ora: Stoppa e appunto Edoardo. Chissà chi dei due avrà la meglio, qualora siano proprio loro.

Leggi anche: “Niente da fare, lascia definitivamente”. Isola dei Famosi, brutte notizie per il naufrago