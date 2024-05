Isola dei Famosi, il concorrente dovrà lasciare il reality. Ormai ci avviciniamo alla conclusione del programma condotto da Vladimir Luxuria al fianco degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Un’edizione particolare, non troppo fortunata, caratterizzata da tanti abbandoni, una clamorosa squalifica e ascolti in caduta libera. Si è parlato anche di chiusura anticipata.

E pure del ritorno a sorpresa di Ilary Blasi al posto di Vladimir Luxuria, ovviamente per la prossima edizione. Voci, indiscrezioni, nulla di confermato, ma di sicuro il reality quest’anno ha faticato, battendo addirittura il record negativo di ascolti con 1 milione e 678mila spettatori (share del 12%), “dato peggiore della storia”. Ora arriva la notizia sul concorrente che tra l’altro è stato tra gli ultimi a sbarcare in Honduras.

Chi dovrà presto lasciare l’Isola dei Famosi

Sono cinque i naufraghi finiti al televoto da mercoledì sera. Chi tra loro dovrà abbandonare per sempre Cayo Cochinos e l’Honduras? Uno tra Artur Dainese, Edoardo Franco, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli dovrà lasciare il reality. I concorrenti a quel punto resteranno in dieci e non ci sarà più nessuna new entry. Infatti ormai l’Isola si avvia alla conclusione prevista mercoledì 12 giugno.

I vari sondaggi indicano che Artur Dainese (il preferito con oltre il 30% dei voti) ed Edoardo Franco (subito dietro nelle preferenze) dovrebbero stare al riparo da brutte sorprese. A seguire c’è Karina Sapsai (16-17%), cosa che farà piacere ad Artur il quale potrebbe intraprendere con lei un flirt. Chi rischia di più sono Linda Morselli (9-10%) e Dario Cassini (7-10%).

Proprio Dario Cassini pochi giorni fa si era scagliato contro il gruppo: “Tutto quello che vedo intorno a me è un minuetto di persone che vogliono fare bella figura, non vogliono sbilanciarsi. La mia domanda è: diremo quello che pensiamo gli uni degli altri prima dei titoli di coda dell’ultima puntata o aspettiamo che Vladimir ci inviti a casa sua e poi ci raccontiamo le cose come stanno?”.

