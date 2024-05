Sull’Isola dei famosi si abbatte il tornado Dario Maltese. L’opinionista del reality show condotto da Vladimir Luxuria è stato protagonista poco fa di un durissimo sfogo contro alcuni concorrenti. Maltese era ospite del programma web Casa Sdl. Le sue dichiarazioni hanno accesso subito un dibattito sul web, tra chi la pensa come lui e chi invece è in totale disaccordo. E quasi sicuramente se ne parlerà anche nella prossima puntata.

Dario Maltese è una delle novità dell’ultima edizione del Grande Fratello. Gli ascolti del reality show non stanno andando bene, nonostante questo la partecipazione del giornalista del Tg5 è una delle poche cose che si salvano. Almeno a leggere le opinioni del pubblico sui social, tutte a suo favore.

Leggi anche: “Senti, ascoltami bene”. Isola dei Famosi, Stoppa costretto a dirlo a Peron. Pubblico nero con l’inviato di Striscia





Isola dei Famosi, Dario Maltese a ruota libera sui naufraghi: cosa ha detto

Maltese ha conquistato tutti con i suoi modi pacati e mai sopra le righe. Ma poco fa è stato protagonista di un affondo contro quei naufraghi che si sono ritirati dal gioco. Come sanno i telespettatori, quest’anno tanti concorrenti hanno deciso di tornare a casa prima di essere eliminati dal pubblico. A volte per problemi di salute, altre volte per la nostalgia di casa. La prima a lasciare è stata Miss Italia Francesca Bergesio, infortunatasi appena arrivata in Honduras, poi a ruota: il poeta Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli, Daniele Radini Tedeschi e infine di Joe Bastianich, accolto in studio nell’ultima puntata da Vladimir Luxuria.

“Cosa ne pensi di chi firma un contratto poi arriva in Honduras e si ritira?”. Gli altri che sono usciti volutamente non mi piace – ha risposto Maltese -. Non è bello interrompere un impegno preso a metà…”. Una intervista a 360 gradi. Maltese ha smentito le voci secondo le quali tra lui e l’altra opinionista dell’Isola, Sonia Bruganelli, non correrebbe buon sangue. “E’ la verità…Io e Sonia ci stiamo molto simpatici e andiamo molto d’accordo…”. Maltese ha fatto un pronostico su chi potrebbe vincere l’Isola. Un nome a sorpresa: Edoardo Franco. “Non è conosciuto dal grande pubblico, ma lui ha tutte le caratteristiche per arrivare fino in fondo…”

Da ricordare che Maltese in una delle ultime puntate ha annunciato di voler “fare la guerra” al gruppo dei più forti tra ai naufraghi, che sull’isola stanno imponendo la propria legge sugli altri. Maltese infatti non aveva gradito come è stata trattata Valentina Vezzali. Vedremo nella prossime puntate come vorrà mettere in atto il suo piano