Ascolti inaspettati per l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Vladimir Luxuria con opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Problemi dovuti forse alla conduzione, agli opinionisti, troppo schierati, e forse anche a causa del cast scelto. Dopo tantissimi abbandoni, i naufraghi rimasti in Honduras cercano di sopravvivere ma anche di creare delle dinamiche che possano interessare il pubblico a casa. Ieri sera, al calar del sole, i naufraghi decidono di risollevare il loro umore concedendosi una deliziosa cena a base di carne e grati per il regalo ricevuto, i concorrenti ringraziano Stoppa e Samuel e si complimentano con loro per il modo in cui sono riusciti ad affrontare le numerose sfide su Playa Olimpo.

Dopo tre giorni di battaglie senza esclusione di colpi su Playa Olimpo, Edoardo Stoppa e Samuel Peron si sono infatti ricongiunti al resto del gruppo, portando con loro la preziosa ricompensa. I due naufraghi hanno avuto modo di scoprire come si sono comportati i compagni di viaggio in loro assenza. Non è mancato chi ha festeggiato, dato che nei momenti di leadership di Edoardo Stoppa e Samuel Peron non è mancato il lavoro.

Isola dei Famosi 2024, il confronto tra Stoppa e Samuel

“A livello di compagnia mi sono mancati, come modus operandi di lavoro no. Io non sono uno stakanovista a differenza loro”, ha detto Edoardo Franco. Ricongiunti con il gruppo, i naufraghi hanno dovuto aprirsi e in particolare Edoardo Stoppa è stato costretto a giudicare Samuel Peron, suo compagno di avventura su Playa Olimpo.

“Stoppa è chiamato a giudicare anche Samuel, che accetta sportivamente la critica: ìTroppa organizzazione toglie un po’ di spontaneità'”, si legge nella caption del video pubblicato dalla pagina ufficiale dell’Isola dei Famosi. Non tutti i telespettatori sono concordi con l’inviato di Striscia, e infatti sotto al video si leggono diversi messaggi contro il naufrago.

“Mi spiace ma la carriera che ha fatto Samuel comporta un carattere del genere. Perfezionismo e molta decisione altrimenti i vips che ha gestito ha ballando con le stelle se lo sarebbero mangiato vivo. E anche quando ha perso lo ha sempre fatto con dignità nonostante le critiche di fuoco di giudici non all’altezza. Anche la Rai vuole gente organizzata e precisa vedi Amadeus Conti ect. Chi non lo è fuori”.

E ancora: “Ma cos’è sta mania di “giudicare” che poi stoppa effettivamente oltre ad accendere il fuoco che cavolo fa sull’isola???? Nulla! Mangia soltanto!”. “Sto finto buonismo di dire le cose con il sorrisino solo per mascherare il lupo travestito da agnello io proprio non le concepisco”, “Stoppa da sempre gioca per sé soltanto. Samuel e Matilde sono sue pedine.. Attenti al lupo travestito da agnello, o meglio da eroe buono /amicone / padre di famiglia.. Stoppa vuole i 50k più di tutti”.