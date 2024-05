Valentina Vezzali è stata eliminata diversi giorni fa dall’Isola dei Famosi. Lei è rimasta in silenzio per un bel po’ di tempo prima di rompere il silenzio. Infatti, è stata ospite in studio nella scorsa puntata ma soprattutto a colpire tutti è stato un video che è stato pubblicato online, in cui lei ha voluto dire la sua sull’esperienza da poco terminata. Ora che è ritornata in Italia ha vuotato quindi il sacco.

C’era grande attesa per queste dichiarazioni di Valentina Vezzali, che alla fine sono arrivate. Il pubblico dell’Isola dei Famosi l’ha ascoltata attentamente e ha definitivamente preso atto di quanto fatto nella nazione dell’America centrale. Ci sono state delle reazioni positive anche da alcuni follower, ad esempio sul social network X c’è chi ha commentato: “Bentornata Valentina, grazie per le emozioni e i tuoi sorrisi che ci hai regalato in questa avventura”.

Leggi anche: “Il pubblico deve saperlo”. Isola dei Famosi, Dario Maltese stavolta non si è trattenuto





Valentina Vezzali rompe il silenzio dopo l’Isola dei Famosi

Una volta che Valentina Vezzali ha lasciato l’Honduras per ritornare in Italia, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni importanti proprio sull’Isola dei Famosi. Le sue parole sono state scolpite nel cuore del pubblico del reality show di Vladimir Luxuria e, come detto ad inizio articolo, erano davvero attese da tutto il pubblico. Vediamo cosa ha rivelato.

Questo quanto affermato dalla Vezzali: “Sono appena rientrata dall’Isola e sono tornata con un’energia davvero fantastica perché l’Isola è tante cose messe insieme. Entrare in armonia con la natura è una cosa davvero fantastica che ho avuto l’onore di poter vivere e che porterò sempre nel mio cuore“.

Dunque, questa esperienza all’Isola dei Famosi le ha lasciato un bel segno e lei ha sottolineato gli aspetti positivi del reality, che le ha permesso di migliorare dal punto di vista umano.