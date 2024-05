“A casa, entrambe!”. Isola dei Famosi, che delusione: Vladimir Luxuria non crede ai suoi nel leggere quei due nomi, uno in particolare, che dovranno lasciare l’Honduras per tornare in Italia. In tutto questo, proprio qualche ora prima della messa in onda del programma, DavideMaggio.it lancia la bomba e svela a tutti quando finirà questa edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Sembra infatti che Mediaset abbia deciso di anticipare di una settimana la finalissima del programma di Luxuria.

Il reality show infatti terminerà mercoledì 5 giugno 2024. “Si tratta di circa una settimana prima rispetto al previsto anche se, va detto, il reality condotto da Vladimir Luxuria si troverà a raddoppiare anche domenica 2 giugno, serata inizialmente non prevista. Del resto, è più conveniente per Mediaset mandare in onda uno stesso numero di puntate in un lasso di tempo inferiore”, fa sapere Davide Maggio.





“A casa, entrambe!”. Isola dei Famosi, che delusione

Ma torniamo a noi, chi è uscito durante questa dodicesima puntata a dir poco scoppiettante? Neanche il tempo di iniziare che si parte subito col televoto. A sfidarsi Matilde, Stoppa, Artur, Linda e Karina. Dario Maltese ha permesso di andarsene nel caso in cui Artur si fosse stato salvato anche questa volta. Dainese, c’è da dirlo è salvo, a differenza della serietà dell’opinionista che invece è rimasto al suo posto.

Ad avere la meglio al telefoto è stato Stoppa con il 49% delle preferenze, subito dopo Matilde con il 21%. Segue Artur con 17%. Poi troviamo Karina con 7%, ma ad avere la peggio e ad essere eliminata è Linda Morselli che riesce ad accaparrarsi solo il 6%. A fine serata è stato invece indetto un televoto flash.

Ad essere nominati sono Artur, Khady, Karina ed Edoardo Franco e neanche stavolta il ragazzo ha deciso di usare l’amuleto. A questo punto si apre il telefoto per scoprire qualche minuto dopo il risultato. A dover uscire, per la seconda volta stasera, da L’Isola dei Famosi è Khady Gueye con il 10% dei voti. Stravince Edoardo Franco 54%, Artur 25%, Karina 11%). Una delusione enorme in studio e a casa che non volevano di certo lei come eliminata questa sera.

