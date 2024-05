L’Isola dei Famosi rischia il naufragio, gli ascolti sono in caduta libera e tutti gli occhi ora sono sulle prossime mosse di Mediaset. Intanto una mini polemica è scoppiata su Elenoire Casalegno che, secondo alcuni fan del programma (una minoranza), avrebbe dovuto limitare determinati comportamenti. “Bella amica che sei, l’Isola affonda e tu pensi a divertirti”, si legge tra i commenti. Gli ascolti, come detto, sono un tasto dolentissimo di questa stagione che viaggia verso la chiusura anticipata.

Per capire la dimensione del disastro dell’Isola dei Famosi 2024 in termini di ascolti, racconta il quotidiano nazionale, basta confrontare i risultati del programma con quelli di ‘Carosello Carosone’: in alcune fasce orarie il divario ammonta a oltre cinque punti percentuali.





Isola dei Famosi, compleanno in Honduras per Elenoire Casalegno

Un divario incolmabile e che dovrebbe fare riflettere i vertici Mediaset. Certo è che risultati sotto il 13%, inimmaginabili solo qualche mese fa, avrebbero dovuto far scaturire riflessioni ben prima di oggi. La chiusura anticipata potrebbe arrivare molto prima del previsto, visti anche gli alti costi del programma. Voci di corridoio parlando addirittura della prossima settimana.

Staremo a vedere: Elenoire, intanto, lo scorso 27 maggio ha festeggiato il suo compleanno Honduras. Per il suo 48esimo compleanno non è mancato un piccolo party, con tanto di torta, in compagnia della produzione de L’Isola dei Famosi. Successivamente la presentatrice ha voluto ringraziare tutti.

“Il mio compleanno rock’n’roll. Grazie a tutte le persone che mi hanno dimostrato il loro affetto, nonostante la distanza e il fuso orario (mi avete fatto gli auguri il 27 maggio), grazie ai “nuovi amici” incontrati in questa avventura (perché di avventura si tratta!), una “produzione famiglia”, grazie a chi c’è, e chi deciderà esserci”. La scelta dei festeggiamenti, come detto, non è stata vista troppo bene. “Con quello che sta succedendo io avrei evitato. Penso sia una forma di rispetto nei confronti di Vladimir Luxuria. Senza vergogna”. “E ancora: Vladimir nella m** e tu pensi bene di festeggiare il tuo compleanno in pompa magna, non vi capisco”.