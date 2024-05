Ballando con le Stelle 2024, così come per altri programmi di punta già iniziano a circolare le voci sui possibili concorrenti. Il cast è tutt’altro che definito, anche perché manca ancora parecchio tempo al via, ma sembra che Milly Carlucci voglia Big Mama, mentre ad essere interessata a scendere in pista è Jasmine Carrisi, data quasi per certa tra i vip di Ballando 2023, adesso è detta pronta: “Lo farei volentieri. Anzi, voglio dire a Milly che io si sono e mi sento prontissima. Poi anche papà ha fatto questo bel programma“.

La conduttrice ha anche fatto degli inviti. Ospite a Tv Talk, ha chiesto a Massimiliano Bernardini di partecipare al suo show del sabato sera: “Adesso che sei più libero puoi venire, non dirmi di no dai“. Nei giorni scorsi c’è stata anche una sorta di invito fatto da lei e Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni, ma difficilmente parteciperà. Non è finita qui perché il settimanale Nuovo Tv ha aggiunto qualche nome alla lista.

“No grazie”: la super vip rifiuta Ballando con le Stelle 2024

Secondo il magazine di Riccardo Signoretti, Milly Carlucci vorrebbe anche Francesco Arca, Federica Nargi, Barbara D’Urso e Melissa Satta alla prova con coreografie sempre più spettacolari. Non ci sarà invece, sempre stando a quanto svela il settimanale Nuovo Tv, Belen Rodriguez, che ci avrebbe ripensato.

Con un “no grazie non mi sento pronta” l’argentina avrebbe rifiutato la proposta della padrona di casa, che l’aveva scelta tra i concorrenti di Ballando con le stelle, in autunno. Un no, secondo il magazine, arrivato per amore dei suoi figli, Santiago e Luna Marì, e del nuovo compagno. Certo un duro colpo per il programma.

Dopo Elio Lorenzoni, che a quanto pare non andava d’accordo con sua mamma, Belen Rodriguez sarebbe impegnata con Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano. “Lui – scrive Nuovo Tv – ha saputo conquistare la Rodriguez e, almeno per ora, gode della simpatia – fondamentale – della neo “suocera”, Veronica. Certo, il periodo di prova per lui è appena cominciato, ma il buongiorno si vede dal mattino”. E dunque la tv e Ballando con le Stelle possono aspettare per la showgirl, tutta presa dai suoi affetti adesso.