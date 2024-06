“Voglio che sappiate”. Kate Middleton rompe il silenzio, è la prima volta da marzo: il messaggio è commovente

Dopo fiumi di indiscrezioni Kate Middleton ha rotto il silenzio. Lo ha fatto attraverso una lettera scritta di suo pugno. Nei giorni scorsi si erano rincorse notizie sempre più allarmanti. Perfino giornalisti quotati come Antonio Caprarica aveva spiegato come la situazione non fosse rosea. “Parliamo di una cosa molto seria, che riguarda la principessa. La situazione adesso sta in questi termini, non è vero che c’è la certezza che si farà vedere, nessuno può dire se la vedremo al Trooping The Colour”.

“Si tratta delle celebrazioni ufficiale del compleanno del Re, che ricorre a novembre. Si suppone che il secondo week end di giugno ci sia il sole a Londra. Io ho fatto circa 25 Trooping The Colour in tutta la mia vita e c’era il sole solo in due o tre casi, però chissà cosa accadrà questa volta”. Proprio in occasione delle prove del Trooping è arrivato il messaggio di Kate.





Kate Middleton, lettera alle truppe: “Spero di tornare presto”

Le guardie irlandesi hanno condiviso una lettera dove la Principessa del Galles si è detta orgogliosa dell’intero reggimento e spiega: “Volevo scrivervi per farvi sapere quanto sono orgogliosa dell’intero reggimento in vista della Colonel’s Review e del Trooping the Colour. Apprezzo tutti coloro che quest’anno per il Trooping the Colour si sono esercitati per mesi”.

“E hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero impeccabili. Kate Middleton ha aggiunto: “Essere il vostro colonnello rimane un onore e mi dispiace molto di non poter venire alla Colonel’s Review di quest’anno. Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento. Spero di essere presto in grado di tornare presto al mio ruolo”.

Secondo alcune fonti riportate da Us Weekly pare che “potrebbe non tornare più nel ruolo nel quale la gente l’ha vista fino ad ora. Al momento sta rivalutando ciò che riuscirà a fare non appena terminerà la chemioterapia”.