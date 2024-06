Uomini e Donne tornerà nuovamente a settembre, dopo la pausa estiva, e Maria De Filippi avrebbe individuato già due tronisti ben conosciuti dal pubblico. Sarebbero pronti a ritornare nel dating show di Canale 5 e ovviamente il pubblico si dividerebbe. C’è chi ama questi protagonisti e chi invece li ha sempre criticati aspramente, durante la loro esperienza.

Intanto, i telespettatori di Uomini e Donne devono prepararsi alla possibilità che i due tronisti potrebbero arrivare dal passato. Dopo aver puntato su Ida Platano, la conduttrice sarebbe propensa a riproporre qualcosa di simile cambiando il ruolo ad alcuni che invece facevano altro. Si è anche vociferato di Gianni Sperti sul trono, ma l’ultima indiscrezione non riguarda lui.

Uomini e Donne, Maria De Filippi avrebbe scelto due tronisti: sono molto conosciuti

Non parliamo quindi di qualche novità particolare relativa a Uomini e Donne. Nel senso che i due tronisti non sono sconosciuti, anzi, sono stati molto rilevanti nel parterre del programma di Maria De Filippi. Non facevano più parte dello studio, ma ora sarebbero in procinto di rimettersi in gioco e dare quindi il meglio di loro per provare a trovare l’anima gemella.

Secondo il sito Tuttosulgossip, gli ultimi rumor hanno riferito che a sedersi sul trono di UeD potrebbero esserci Armando Incarnato e Veronica Ursida. Il primo è stato cavaliere del Trono Over, prima di andarsene dalla trasmissione. E ora potrebbe nuovamente ritornare in pompa magna. Lei è stata una dama e ha rotto col suo fidanzato da poco tempo.

Veronica Ursida è stata legata a Vito Fiusco, ex di Miriana Trevisan, ma dopo 3 anni si sono detti addio. Lei aveva dichiarato al sito Tag24, in riferimento ad un possibile ritorno a UeD: “Mai dire mai”.