“Sì, confermo tutto”. Uomini e Donne, svolta Gianni Sperti: Maria avvisata. E il pubblico è scioccato

Uomini e Donne è ufficialmente in pausa in vista dell’arrivo dell’estate, ma già si pensa al futuro e Gianni Sperti ha fatto una dichiarazione bomba. Una possibile svolta potrebbe avvenire nella prossima stagione televisiva, infatti Maria De Filippi avrà letto con cura queste sue parole e potrebbe prendere una decisione che infiammerebbe tutto il pubblico.

Intervistato proprio dal magazine di Uomini e Donne, Gianni Sperti si è anche concentrato sulla stagione da poco terminata e ha fatto il suo bilancio: “Il momento più bello di questa stagione è stata la scelta di Alessandro con la signora Maria Teresa. Mi sono emozionato e mi ha confermato che l’amore è per tutti e non ha età. Il momento che mi è piaciuto di meno potrei fare un elenco. Due episodi mi hanno sconcertato: la scoperta della falsità di Mario Cusitore e le offese pesanti che Aurora ha rivolto a Cristina”.

Uomini e Donne, svolta per Gianni Sperti: “Cosa vorrei fare”

Non sarà facile vederlo in questa veste a Uomini e Donne, ma Gianni Sperti non ha chiuso del tutto le porte ad una possibilità allettante. Si è vociferato che l’opinionista possa ricoprire un altro ruolo in futuro e quindi gli è stata posta la domanda diretta. Andiamo a vedere insieme cosa potrebbe fare il collega di Tina Cipollari nello studio di Maria.

Si è parlato di un Gianni in versione tronista oppure cavaliere del Trono Over. E questa è stata la sua affermazione: “Non succederà mai, spero, perché non so gestire bene i miei sentimenti, ma di sicuro preferirei essere tronista: non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro. Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”.

Anche Gianni stesso ha detto che dovrebbe essere quasi impossibile una cosa simile, ma lui sul trono si vedrebbe bene. E chissà se non ci sarebbe eventualmente anche Tina.